¿Álex Mumbrú, sustituto de Pablo Laso en el Real Madrid?

Alex Mumbrú, entrenador del Surne Bilbao Basket, subrayó que "poner en cuestión" a Pablo Laso como entrenador del Real Madrid es algo "totalmente absurdo", porque el técnico vitoriano "lo ha ganado todo y ha estado en todas las finales y jugando bien".

"No sé que más tiene que hacer, a lo mejor ganar siete anillos de la NBA. No hay nada que discutir. Es algo que me parece totalmente absurdo. Es que ni entro ahí", recalcó el técnico catalán en la previa del partido que va a enfrentar al Surne con el conjunto blanco mañana, martes, en el Bilbao Arena.

"Es que ni me lo planteo", zanjó además Mumbrú cuando fue cuestionado sobre la posibilidad de que él fuera el posible sustituto de Laso en el banquillo madridista.

Acerca del partido, el catalán consideró que probablemente sea "más complicado de lo normal" derrotar en estos momentos a un Real Madrid "necesitado de victorias, de volver a coger confianza" y de "apaciguar las aguas que han estado un poco revueltas".

"Apartar jugadores de un equipo (Heurtel y Thompkins) no es algo fácil y cuando lo haces es porque hay algo que no está funcionando bien. Eso es algo de Pablo y seguro que la decisión es la mejor para el equipo. Están cogiendo la forma porque no tienen que estar a tope ahora sino cuando se acerquen los 'playoffs", reflexionó.

Homenaje en Bilbao



Por otro lado, y con la permanencia virtualmente asegurada después de sumar la duodécima victoria de la temporada frente al Valencia Basket, el técnico aseguró que el objetivo ahora es "ganar los máximos partidos, jugar bien a baloncesto, ser un grupo hasta el final y ver después dónde nos pone la clasificación".

Por último, Mumbrú agradeció al Bilbao Basket el detalle de retirar el dorsal '15' que lució durante sus nueve temporadas en el equipo vasco, en un acto que se celebrará después del partido frente al Real Madrid.

"Eso algo bonito y entrañable, el culmen a lo que has hecho en 21 años como jugador y los nueve que pasé en Bilbao. Formar una pequeña parte de la historia del club es gratificante, pero eso será después del partido. Me hace ilusión, pero ahora vamos a intentar centrarnos porque sino el Madrid nos pasará por encima", dijo.