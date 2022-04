El Real Madrid se ha impuesto por 90-65 en una victoria balsámica, tras los traspiés de las últimas semanas, a un Río Breogán en el que la ausencia de Dzanan Musa, el jugador más valorado de la competición, pesó demasiado. El Madrid necesitaba volver a sentirse ganador y salió con esa mentalidad desde el primer segundo (8-2,min.2) ante un Río Breogán claramente inferior bajo los aros y con la ausencia de Dzanan Musa, el mejor jugador de la Liga Endesa.

La superioridad física de los blancos hizo el resto en un marcador que rápidamente alcanzó diferencias considerables, 15-6 (m.5.45). Gabriel Deck y Walter Tavares eran imparables para el equipo lucense en el que Rasid Mahalbasic y Tyler Kalinoski intentaban frenar la sangría. El marcador del primer cuarto, 26-13, fue fiel reflejo de la diferencia entre ambos equipos.

En el segundo acto, la aparición de Anthony Randolph, con 2 triples sin fallo y 2 tapones, fue importante para comenzar con un parcial de 8-1 (34-14) y alcanzar la veintena de puntos de diferencia en los 2 primeros minutos. Un triple de Rudy Fernández elevó la renta a 37-16 y ahí se frenó el Real Madrid. El Breogán comenzó a correr a ser más directo en ataque y consiguió un parcial de 0-9 en un par de minutos.

Pablo Laso llamó a capítulo a sus jugadores y estos reaccionaron de inmediato con Deck y Guerschon Yabusele, autor de dos triples consecutivos, que lanzaron de nuevo al equipo en el marcador para marchar a vestuarios con un claro 53-29. El 6 de 11 en triples local por el 2 de 12 de los visitantes, fue fundamental, así como el 17 a 8 en asistencias. Dos triples de Deck y Alberto Abalde acercaron al Madrid hasta la treintena de puntos de ventaja, 61-32 (m.21.30) ante la opción defensiva lucense que exploró en estos minutos.

El Breogán, bajo la dirección de Trae Bell-Haynes, intentó no volverle la cara al partido, pero a cada segundo que pasaba sus sensaciones eran peores, mientras que el Madrid, manteniendo la intensidad defensiva y con un buen porcentaje de triples, 10 de 19 en el 77-45 (m.29) puso rumbo franco a la victoria. Con este marcador, 77-45, acabó el tercer cuarto. Con 32 puntos de ventaja y 10 minutos por delante, el partido decayó. Los lucenses intentaron no salir con una diferencia de puntos escandalosa, mientras que el Madrid no se buscó complicaciones ni en ataque ni en defensa hasta el 90-65 final.

Como dato, por lo inusual, el Madrid puso hasta 7 tapones (dos de Randolph, dos de Poirier y tres de Tavares).