El Real Madrid enseña músculo ante el Baskonia (94-84)

El Real Madrid ha puesto el 1-0 en su serie de semifinales contra el Bitci Baskonia (94-84), al mejor de cinco partidos, este jueves en el Wizink Center, un inicio de playoff que rompió su igualdad en favor de los blancos en la segunda parte, con Fabien Causeur y Tavares (12 puntos y 13 rebotes) como los mejores.

El francés (16 puntos y 6 rebotes) lideró la escapada en el tercer cuarto y el pívot fue dominador en el juego duro, sin demasiado acierto, que parece marcará la eliminatoria. Los de Pablo Laso rompieron el encuentro y guardaron la renta para buscar el 2-0 el sábado (18:00) de nuevo en casa. Los vascos encajaron un parcial de 15-0 en la reanudación y, pese a los puntos de Costello y Peters, no salieron del bache.

La noche estaba un poco fría en el Palacio, con el aire acondicionado a tope, las gradas a medias, y un inicio poco acertado de ambos equipos. Después de apenas 10 puntos en cinco minutos, Llull irrumpió con tres triples para animar algo el inicio de la semifinal. El '23' ejerció de base tras las dos faltas de Hanga.

Sin Abalde, quien finalmente no entró en la rotación por unas molestias, Pablo tuvo que tirar de Núñez en el segundo cuarto, más aún cuando Llull se retiró al vestuario tocándose la ingle y ya no volvió. El chaval de 17 años lo hizo bastante bien, pero le faltó el acierto que se pagaba caro en ambos equipos. Enoch y Marinkovic esquivaron algo esa mala puntería para mantener a los vascos.

El Madrid tuvo un par de amagos de escapar en el marcador, pero el momento de inspiración no estuvo seguido de buena defensa. Tavares se hizo fuerte en la zona que maniató al Baskonia, pero los de Neven Spahija también tejieron una buena defensa. Pese a los triples de Llull y Rudy Fernández, el equipo vasco encontraba respuestas (22-19).

A la gente de banquillo también le costó carburar, dejando una gran imagen Núñez, aunque no la pudo rubricar con canastas. En los blancos faltaba ritmo, mientras los azulgranas tiraban de Baldwin ante la falta de protagonismo de Granger. La batalla llegó igualada al descanso (44-42), con un intercambio de puntos fáciles que quitó la sensación de un partido de buenas defensas.

Tampoco lo era de grandes ataques, pero el Madrid volvió con el plan inicial y esta vez sí le entraron. Los de Laso firmaron un parcial de 15-0 de salida en la segunda parte y el Baskonia no bajó los brazos pero sí perdió mucha de la fe que traía de Vitoria. Causeur, 14 puntos en el tercer cuarto, inició la escapada y la mantuvo cuando Peters y Costello despertaron a los vascos.

La reacción visitante les hizo llegar vivos al último cuarto (74-63), pero no tuvo continuación. El Madrid siguió con el pie en el acelerador y en cinco minutos pasó de la veintena de renta (89-68). Tras su 2-0 a BAXI Manresa, el Madrid no despista el camino al título, pese a su problema en la rotación de base con Williams-Goss lesionado en la 'semis' de Euroliga y ahora pendiente de Llull aunque no apunta a nada serio. Mientras, los vascos tendrán que mejorar para no volver a Vitoria contra las cuerdas.