El técnico del Joventut carga duramente contra Sarunas Jasikevicius: "Es un maleducado"

El Barcelona logró en la noche del viernes el pase a la final de la Liga Endesa tras derrotar por 60-63 al Joventut en un intenso cuarto partido de su serie de semifinales. Los de Jasikevicius llegaron a estar doce puntos abajo, pero se rehicieron para conseguir el pase a la final.

La polémica llegó en la rueda de prensa posterior al partido. Carles Durán, técnico del Joventut, no dudó en pintar la cara de Sarunas Jasikevicius.

Durán cargó duramente contra Sarunas en público: "El entrenador del Barça no nos valora. Él solo habla de su equipo y de él, de su equipo y de él. Igual que nosotros les valoramos y pensamos que son maravillosos y que han demostrado que son mejores que nosotros, nos ha faltado al respeto. Pero ellos han chocado y chocado y chocado contra nosotros. Y cuando vuelvan a venir volverán a chocar. Él y todos los que vengan. ¿Sinceramente? Un maleducado. Pero bueno, no nos respeta, no pasa nada. Lo volveremos a intentar."

Sobre el partido y la eliminatoria, Durán destaca el esfuerzo de su equipo y reconoce que el Barça fue mejor: "Hemos luchado todo lo que hemos podido, pero hay un rival que es mejor que nosotros. Felicitarles y ahora es el momento de descansar, pero sobre todo agradecer a la gente que nos ha hecho vibrar".

Duran también subrayó el mérito del conjunto de Badalona en la presente campaña: "Darle las gracias al equipo, que ha hecho una temporada... Quedar terceros en esta liga es muy difícil. Ahora estoy jodido, pero agradecido al equipo".

"Nos sentimos afortunados, porque hemos generado un ambiente entre la afición y el equipo, que los que somos de la Penya desde pequeños, sabemos que no es fácil de crear", continuó Duran, ya desde la sala de prensa del Palacio Olímpico de Badalona.

El técnico del cuadro verdinegro valoró que en "la segunda parte estábamos muy cansados y encima no han entrado algunos tiros que necesitábamos" y, aunque "el esfuerzo ha sido de diez, no hemos llegado al quinto partido porque el Barça es mejor que nosotros".