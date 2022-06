El Real Madrid le puso la cruz a Heurtel por una "noche en Atenas"

Thomas Heurtel salió mal del Barcelona y le ha pasado lo mismo, aunque con diferencias, en el Real Madrid. El base francés ha concedido una entrevista en el diario galo L´Equipe y ha explicado qué pasó exactamente en el conjunto blanco y por qué fue castigado por indisciplina. Eso sí, Heurtel matizó primero por qué no ha querido dar explicaciones antes.

"Habría sido egoísta empezar a hablar de mi situación personal en la mitad de los play-offs. No habría cambiado nada y no quería dañar al equipo. Estaba entrenando y me dijeron que me reincorporarían con la esperanza de jugar la final con normalidad. Desafortunadamente, en el primer entrenamiento, me torcí el tobillo", comentó Heurtel que no jugó en la fase final del campeonato por castigo y por lesión.

¿Cuál fue el motivo del castigo del Real Madrid a Thomas? El base galo lo explica y tiene que ver con una noche en Grecia: "Salí por Atenas el día antes de un partido. El contexto era complicado, el equipo vivía una racha de derrotas. Se escribió que volvimos por la mañana, y es falso. Pero da igual. Cuando pienso en esta historia, me entristece. Una mala elección, y destruí lo que buscaba construir con un gran club como el Real Madrid. Si pudiera volver atrás, nunca cometería el mismo error. Tuvimos una discusión unos días después, pedí perdón. Ellos decidieron. Pagué, como un niño grande. No volveré a caer de nuevo. Pero me comió por dentro".

Heurtel tiene claro que ese es el motivo claro de su mala temporada y sí, se arrepiente de ello: "Destruyó mi temporada y lo que pude haber logrado con el Madrid. Yo estaba viviendo un año que yo diría que es correcto. Tuve un papel desde el banquillo, altibajos. Todos los jugadores quieren más, tiempo de juego, responsabilidad. Pero fuimos primeros en todas las competiciones. Estaba satisfecho y no tenía motivos para pensar que el Madrid pensara lo contrario. Pero al final, la gente se queda con el último fotograma. Recordarán el incidente y el hecho de que no jugué durante dos meses. No refleja con precisión mi temporada".

Por último cabe destacar que Heurtel no tuvo ninguna mala palabra para su entrenador, Pablo Laso: "Desde mi punto de vista el grupo siempre ha estado unido, el equipo vino a mi casa a celebrar el cumpleaños de mi hijo. El ambiente era más frío después. Eso es lo que me dolió. No hubo choque entre Laso y yo, ni antes ni después. Comimos juntos, hablamos mucho. Pablo había confiado en mí y que lo había traicionado. Su infarto (a mitad de la semifinal) fue un momento muy difícil".