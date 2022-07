Tavares defiende a Pablo Laso tras su despido del Real Madrid

"Todavía no me lo creo, sin ti es como si faltara la corona de nuestro escudo pero bueno tal y como están las cosas, hoy en día se puede esperar de todo!!! Muchas gracias por la llamada y la confianza que me trasmitiste para poder volver a Europa. LEYENDA BLANCA". Así de contundente se ha mostrado el jugador del Real Madrid de baloncesto, Edy Tavares, en sus redes sociales hablando del despido de Pablo Laso.

Hay que recordar que hace unos días, el Real Madrid comunicaba que prescindía de los servicios de su ya exentrenador para darle las riendas al equipo a su segundo, Chus Mateo. Todo ello, según el club, por motivos de salud, es decir, por miedo a que el infarto de Laso le pasase factura más adelante. A Tavares no le ha parecido una decisión acertada.

Este es el tuit de Tavares:

Todavía no me lo creo, sin ti es como si faltara la corona de nuestro escudo pero bueno tal y como están las cosas, hoy en día se puede esperar de todo!!! Muchas gracias por la llamada y la confianza que me trasmitiste para poder volver a Europa. LEYENDA BLANCA 🤍 pic.twitter.com/Uhe5K0wyRr — Edy Tavares (@waltertavares22) July 7, 2022

Por otro lado, el Real Madrid sigue trabajando de cara al futuro y ha anunciado la renovación de Causeur.

"El Real Madrid C. F. y Fabien Causeur han acordado la ampliación del contrato del jugador, que queda vinculado al club hasta el 30 de junio de 2024", reza el comunicado.