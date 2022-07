Pau Gasol sobre el despido de Pablo Laso: "Me han sorprendido las formas del Madrid"

Pau Gasol realizó un acto en la Pau Gasol Academy by Santander donde habló sobre la salida de Pablo Laso del Real Madrid y toda la polémica que se ha generado sobre dicha noticia. El exjugador de baloncesto, ha sido muy crítico con el club blanco. "Me han sorprendido las formas más que la decisión. No lo acabo de entender muy bien pero supongo y espero que hay cosas que se nos escapan a nosotros".

Además, quiso dejar claro que no le sorprende la decisión de despedir al técnico, si no "la manera en la que se ha tratado a un entrenador que les ha dado tanto". Por otro lado quiso mostrar su apoyo a Chus Mateo, sustituto de Laso, ya que: "Ha demostrado su valía para hacerse con el cargo", sentenció el ex azulgrana.

Además, también quiso mandar un mensaje de cariño a Rafa Nadal, tras anunciar su retirada de Wimbledon: "Le mandé un mensaje de apoyo tras el anuncio de su lesión", asegurando que la aparición de lesiones es algo común puesto que "nos hacemos mayores".