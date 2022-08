La resaca de Willy Hernángomez con desmayo ante el Rey incluido

Willy Hernangómez, actual pívot español de New Orleans Pelicans, fue uno de los entrevistados en el programa de Movistar Plus 'Martínez y Hermanos' y entre otras muchas cosas, el exjugador del Real Madrid contó una divertida anécdota de su etapa como jugador blanco.

Fue tras la conquista de una Copa del Rey tras la cual hubo la correspondiente celebración y también las protocolarias visitas a las instituciones. Willy no lo pasó tan bien por la mañana como se lo pasó por la noche.

"A las 8 de la mañana nos recogían donde entrenábamos para ir a saludar al Rey y para ofrecerle el título... Estábamos en una sala enorme, la prensa se acaba de marchar, y se me empiezan a dormir las piernas y empiezo como a marearme. Empecé a perder el equilibrio, me medio caí... me medio desmayé y tuvo que venir Don Felipe a darme una coca-cola y unas galletas. Se me cayó todo encima de la alfombra. No sabéis la que monte en la casa".

La historia se ha empezado a viralizar a través de Instagram y ha desatado todo tipo de comentarios ante el contexto de la historia.