Pablo Laso: "Si volviese al Real Madrid me sobraría gente"

Han pasado ya varias semanas tras la fea salida de Pablo Laso del banquillo del Real Madrid por una decisión que el club argumenta como médica y que el técnico, campeón de todo con el conjunto blanco, sigue sin entender. El propio Pablo Laso pasó anoche por los micrófonos de la Cadena Cope y dio nuevamente su versión de los hechos.

¿Cómo fue la destitución?

"Estaba con Herreros preparando al pretemporada; me llama al despacho el que lleva el baloncesto, Juan Carlos Sánchez, y me dice que no voy a seguir. Me dijo que no iba a dirigir más al Real Madrid porque tenía unos informes médicos, pero a mi solo me había visto el cardiólogo de Sanitas y el que me hace el catéter. Nunca vi esos informes médicos. Yo dije que no lo entendía por esa razón, aunque entendiera que podía no seguir"

¿Habló con Florentino?

"Le mandé un mensaje. Creo que no tengo que llamarle por cada cosa. Si deciden prescindir de mi será por algo, pero no estaba de acuerdo en la razón. El presidente me responde y quedamos en hablar en el futuro. No hemos vuelto a hablar"

Sin rencores

"Yo tengo la sensación de que la gente ha tenido mucho cariño conmigo, como yo con el club. Valoro muchísimo cómo me ha tratado la gente. ¿Me puedo cabrear?... pero no soy así. Los entrenadores aceptamos que nos pueden echar. Otra cosa es que no entienda el por qué"

Estado de salud

"Me dijeron los médicos que había que desdramatizar todo. Tú te asustas pero en ningún momento tuve la sensación de que tenía que cambiar mi vida por esto. Tienes que mejorar tu calidad de vida, algo que para los entrenadores de baloncesto es complicado; es una vida que no es sana"

Despido del médico

"No quiso darme la baja así como así. No me ha dicho por qué le echaron, ni le he preguntado. Creo que es un daño para el Real Madrid su baja"