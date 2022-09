El nuevo alero del Real Madrid, Dzanan Musa, pasó este domingo por Tirando a Fallar, el programa temático sobre baloncesto de esRadio, en una de sus primeras entrevistas como jugador blanco.

Nacido en Bihac (Bosnia y Herzegovina) el 8 de mayo de 1999, su vida ha estado prácticamente siempre marcada por la exigencia y las expectativas. Con apenas once años se marchó a vivir solo a Sarajevo y con 16, tras liderar a la selección cadete de su país al título europeo, se consagró como la gran esperanza continental junto a Luka Doncic, un jugador al que su figura siempre ha estado ligada y con el que ahora mantiene una gran relación. "Es como mi hermano, somos muy, muy, muy buenos amigos", aseguró sobre el esloveno, al que se enfrentó por primera vez en Europa en el pasado Eurobasket, cayendo la victoria sorprendentemente del lado bosnio-herzegovino. "Antes del partido hablamos mucho sobre el Real Madrid, no tanto sobre ese partido, pero me recomendó restaurantes en Madrid y otro tipo de cosas que hacer en la ciudad, aunque creo que no voy a mencionarlas…", comentó entre risas.

Y es que su selección, pese a no poder alcanzar los octavos de final al caer en el ‘Grupo de la muerte’, fue una de las sensaciones del Eurobasket. "Era un grupo muy difícil, pero peleamos todos los partidos", presumió Musa, que calificó el torneo como "muy emotivo" toda vez que, aseguró, "en mi país el deporte es casi lo único que alegra a la gente". Eso sí, lamentó que, pese a tener "deportistas de mucho nivel" no exista "demasiado apoyo" para los mismos, anhelando acto seguido "que sea algo que cambie en los próximos años". En esa línea, aseguró que uno de sus objetivos en la vida es "ser ante todo un modelo a seguir, primero en la vida y luego en el baloncesto, y hacer las cosas de la forma correcta", enseñando que, "incluso desde una pequeña ciudad de Bosnia y Herzegovina se pueden conseguir cosas grandes en la vida". Lo dice desde el punto de vista de alguien para quien el baloncesto "lo es todo en la vida", al punto de reconocer que "a veces hablo con mis padres y les digo que, de no haber sido jugador de baloncesto, no sé lo que hubiera sido en la vida".

Por otro lado, respecto a su experiencia española, Musa se deshizo en elogios hacia el trato que recibió la pasada temporada en Lugo, donde se convirtió en el MVP de la Liga Endesa con el Río Breogán. El alero calificó su fichaje por los lucenses como "una decisión arriesgada" pero que acabó saliéndole bien. "Estaré siempre agradecido a la gente de Lugo y al Breogán, por darme la oportunidad de ser quien soy", subrayó sobre una campaña que calificó de "excelente".

Ahora, en su segundo año en España le llega la oportunidad de militar en el Real Madrid, por el que ha firmado por dos campañas. Será con Chus Mateo al frente, tras la salida de Pablo Laso. "Todos estamos con él, le apoyamos e intentaremos llevar a cabo sus órdenes sobre la cancha", aseguró sobre el nuevo inquilino del banquillo merengue. Y en cuanto a cómo lidiará de nuevo con las expectativas que le persiguen desde jovencísimo, apuntó ser "más maduro ahora" y pensar "solo en el éxito del equipo, en el Real Madrid ganando". Eso sí, dejó claro la confianza que tiene en sus posibilidades. "Todo el mundo ya sabe el tipo de jugador que soy. Si no fuera así, no estaría ahora mismo en el Real Madrid".

Dzanan Musa, a la izquierda, durante la entrevista en 'Tirando a Fallar'

Respecto a su rol en la Casa Blanca, Musa aseguró que su objetivo es ser él mismo "como jugador y persona", y que en un equipo como el madrileño, "en cada partido puede haber un jugador que dé un paso al frente y nos lleve a la victoria". Su reto, dice, es competir a gran nivel cada día. "En la Euroliga, en la Liga Endesa, en la Copa del Rey o la Supercopa. No importa", subrayó, aunque no ocultó que pretende "demostrar que puedo jugar en el más alto nivel, como ya he hecho".

Por último, respecto a un posible futuro en la NBA, el alero de 23 años, que pasó dos temporadas años atrás en los Brooklyn Nets, reconoció que es "algo que quiero", si bien dejó claro que acaba "de firmar un contrato con el Real Madrid y todos mis sentidos están puestos en él".