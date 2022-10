La derrota del Real Madrid ante la Virtus de Bolonia, por 92-95, hace que el equipo español entre en terrenos pantanosos, tras acumular cuatro derrotas, tres en Euroliga, en este inicio de temporada.

El comienzo del partido no fue bueno. No hubo canastas hasta pasados los dos primeros minutos de juego. Hasta el minuto 5 (7-5) el choque no alcanzó la velocidad de crucero. El Real Madrid alternó brillantez ofensiva con fallos graves atrás, igual que la Virtus, ante la desesperación de Sergio Scariolo. Los blancos acabaron llevándose el primer cuarto por 24-18.

La salida del segundo acto fue brillante y en el primer minuto, 30-20, el Real Madrid pareció querer romper el partido, pero como en anteriores ocasiones no pudo mantener o aumentar esa distancia y permitió que el equipo italiano recortara de inmediato. Las buenas acciones de Gabriel Deck en el primer cuarto, las continuó Mario Hezonja en el segundo con 3 de 4 triples y 11 puntos.

El 12-6 en rebotes para el equipo español en el primer acto se igualó hasta un 17-14 al descanso, con lo que el marcador se redujo hasta el 45-41 tras los primeros veinte minutos.

Ismael Bako fue el más acertado del equipo italiano junto con Iffe Lundberg, que anotó 8 puntos pese a la vigilancia a la que fue sometido. Igual que Milos Teodosic, que en 7 minutos dio alguna pincelada de genio.

El 0-4 de salida de la Virtus igualó el marcador en apenas 50 segundos tras dos fallos defensivos y una aparente falta de tensión en los locales, con lo que Chus Mateo se vio obligado a pedir tiempo muerto.

Tanto el equipo español como el italiano se dedicaron a intercambiar canastas, con los locales con algunos problemas ofensivos, mientras que los italianos iban creciendo en confianza, 53-59 (m.25).

Mateo refrescó el equipo con la entrada de 'Chacho' Rodríguez y Petr Cornelie, pero un triple de Teodosic, 55-62 (m.26), obligó al entrenador español a parar de nuevo el partido. La Virtus mordió en defensa y se lo fue creyendo poco a poco, mientras que el Real Madrid no encontró el punto al partido y solo acciones individuales le permitieron no descolgarse definitivamente.

Una técnica, la segunda al banquillo madridista por protestar un posible tapón ilegal a Tavares, encendió definitivamente la alarma, 57-65 (m.28). Con Deck tirando del carro, el Real Madrid taponó la herida y cerró el tercer cuarto con 64-68 y mucho trabajo aún por hacer.

Bako siguió haciendo mucho daño sin que los pívots madridistas encontraran antídoto a su movilidad, 66-78 (m.32), mientras que la victoria ponía rumbo a Bolonia y el Real Madrid se adentraba en terrenos pantanosos.

La diferencia llegó a 16 puntos, 66-82 a falta de 6.40 minutos. La Virtus se puso a defender en zona y y los blancos anotaron dos triples por medio de Dzanan Musa y Deck, que abrieron mínimamente la puerta de la esperanza del equipo blanco, 73-84 a falta de 5.15 minutos.

La energía y la tensión que faltaron en los 35 minutos anteriores aparecieron cuando ya era demasiado tarde. Aún así el Real Madrid se puso a 4 puntos, 83-87 a falta de 2.15, y a 2, 91-93 a falta de 15 segundos, pero Teodosic salió para sentenciar el 92-95 final.

- Ficha técnica:

92 - Real Madrid (24+21+19+28): Deck (28), Tavares (13), Llull (0), Yabusele (7) y Musa (13) -cinco inicial-, Abalde (0), Hanga (0), Hezonja (18), Rodríguez (0), Poirier (4), Cornelie (9) y Ndiaye (0).

95 - Virtus Bolonia (18+23+27+27): Jaitem (12), Lundberg (18), Hackett (7), Mickey (6) y Ojeleye (5) -cinco inicial-, Cordinier (12), Pajola (2), Bako (16), Weems (3) y Teodosic (14).

Árbitros: Matej Boltauzer (SLO), Saulius Racys (LIT) y Marcin Kowalski (POL). Gabriel Deck y Jordan Mickey fueron eliminados por cinco personales (min.40).

Incidencias: Partido correspondiente a la quinta jornada de la Euroliga disputado en el Palacio de Deportes (WiZink Center) de Madrid ante 7.099 espectadores. Sergio Scariolo, entrenador del Virtus y seleccionador español, fue recibido con una gran ovación cuando salió a la pista de juego.