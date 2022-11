El Real Madrid ha firmado ante el Partizán de Belgrado su quinta victoria consecutiva en la Euroliga (105-97) tras un inicio impropio aceptando 40 puntos en el primer cuarto que Edy Tavares y Sergio Llull arreglaron.

El equipo de Chus Mateo salió flojo atrás y el Partizán le agradeció el favor con 8 triples de 12 intentos, endosándole, además, la impúdica cifra, para un equipo de la entidad del campeón español, de 40 puntos al final del primer cuarto. Sólo Edy Tavares en los primeros 5 minutos, en los que anotó 10 puntos, mantuvo el tono en ataque. Zach Leday, Kevin Punter, Dante Exum, Vladimir Brodiansky, James Nunnally en dos ocasiones y Danilo Andjusic en otras dos fueron los certeros tiradores de los serbios. Sólo la salida de sergio Llull y un par de fogonazos de Gabriel Deck evitaron que el desastre del Real Madrid fuera mayor que el 32-40 al final de los primeros diez minutos.

En el segundo cuarto la solución a tanto desatino y agujeros atrás estaba clara. Chus Mateo puso un quinteto más defensivo con Llull, Mario Hezonja, Alberto Abalde, Eli Ndiaye y Vincent Poirier, y el Real Madrid se anotó un parcial de 20-2 (min.15.30) con el que recuperó la autoestima y la ventaja en el marcador, 52-42. En lo que quedaba de cuarto, el Partizán de Zeljko Obradovic anotó otros dos triples, pero ya no encontró ninguna facilidad. Hezonja, Llull y Poirier además llevaron las riendas en ataque para un parcial en el segundo cuarto más académico, 22-11 para el 54-51 con el que los equipos alcanzaron el descanso. Eso sí, Andjusic anotó sendos triples en la última posesión de cada cuarto, dando muestras de su peligro.

La salida del tercer acto fue más 'normal', con Llull anotando dos triples contrarrestados por los de Leday y Nunnally, 64-60 (m.23.40). Leday y sus triples mantuvieron en el marcador a un Partizán que poco a poco fue perdiendo el paso del partido ante un Real Madrid más centrado en defensa y que en ataque comenzó a hacer valer la superioridad de Tavares y los puntos de Llull. Deck se sumó a la tarea, igual que Dzanan Musa, y al término del tercer cuarto el marcador reflejó un 86-74. Tras, eso sí, 6 triples de 10 intentos de los serbios.

Hezonja abrió el cuarto definitivo con un triple, 89-74, y Musa le siguió, 92-77 (m.31). Nigel Williams-Goss no quiso quedarse atrás y estableció el 95-80 (m.32). El camino del triple ya no estaba expedito para los de Belgrado, pero el partido no estaba cerrado todavía, aunque comenzó a pintar bien para el Real Madrid. El equipo español utilizó los básicos de su juego, buena defensa, control del balón y acierto en ataque y cerró con el 105-97 final la quinta victoria consecutiva en la competición.



Ficha técnica

Real Madrid, 105 (32+22+32+19): Williams-Goss (8), Deck (15), Cornelie (6), Tavares (17) y Musa (14) -cinco inicial-, Causeur (2), Abalde (2), Hezonja (15), Rodríguez (0), Poirier (4), Llull (20) y Ndiaye (2)

Partizán de Belgrado, 97 (40+11+23+23): Leday (20), Punter (16), Brodzianssky (8), Nunnally (15) y Andjusic (13) -cinco inicial-, Papapetrou (0), Exum (17), Lessort (8) y Madar (0)

Árbitros: Fernando Rocha (Portugal), Carmelo Paternico (Italia) y Amit Balak (Israel). Sin eliminados

Incidencias: Partido correspondiente a la décima jornada de la Euroliga disputado en el Palacio de Deportes (WiZink Center) de Madrid ante 6.687 espectadores