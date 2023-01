El Barça ha perdido (75-83) ante la Virtus Segafredo Bolonia en la jornada 17 de la Euroliga celebrada este jueves en el Palau Blaugrana, un mal partido de los catalanes para cerrar la primera vuelta fallando al liderato, cuando venían de un estado de euforia.

El equipo de Sarunas Jasikevicius dio un paso en falso, sin ser el primero esta temporada, ante una Virtus que le ganó en intensidad desde el inicio. Los de Sergio Scariolo pusieron el ritmo con su defensa, el robo y el acierto suficiente para tumbar a un Barça que echó de menos a Tomas Satoransky, baja de última hora.

El base checo, ausente por una tendinitis en el tobillo derecho, dejó la responsabilidad a un Nicolás Laprovittola que no tuvo su día, con dos pérdidas al final que confirmaron el triunfo italiano. Los de Bolonia suman un octavo triunfo que les pega a la zona de 'playoffs' y los de Barcelona desperdician otra opción arriba (11-6).

Lundberg (20 puntos) y un Ojeleye que dejó su firma al principio y el final lideraron el triunfo visitante, junto a un Teodosic que anotó y asistió cuando más lo necesitó su equipo. El Barça entró torcido al encuentro (15-26) y mejoró en el segundo cuarto para, a pesar de un pobre nivel, reclamar su sitio al descanso (39-42).

Con Da Silva, que ya suplió a Mirotic en el desenlace del Clásico del lunes, el equipo culé igualó la lucha en el rebote pero al Barça se le acumuló el trabajo sin un acierto regular. Abrines lo despertó por momentos pero no le siguió Higgins. Laprovittola asumió el mando en la reanudación y Kuric recuperó la puntería.

El Barça tomó incluso el mando del partido por primera vez (53-51), pero a la Virtus no le faltaron los puntos con Lundberg. El pique de Scariolo con una técnica no descentró a los suyos, mientras el equipo azulgrana se complicaba la papeleta con dos pérdidas para empezar el último cuarto, otra más tras tiempo de Saras.

No estaba metido o mentalizado un Barça que venía de ganar en la prórroga al Estrella Roja y al Real Madrid, que terminó de diluirse en un final sin acierto con dos pérdidas de Laprovittola y un Mirotic que esta vez, no como en Belgrado, no fue héroe.