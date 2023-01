Nikola Mirotic ha anunciado hoy de forma oficial lo que era un secreto a voces: no volverá a vestir la camiseta de la selección española de baloncesto. El jugador del Barcelona llevaba desde los Juegos Olímpicos de 2016 sin jugar un partido con España, y se despide del combinado nacional habiendo conquistado la medalla de oro del Eurobasket 2015 y la medalla de bronce de los Juegos de Río.

En una entrevista a Mundo Deportivo, el hispano-montenegrino ha reconocido que tomó la decisión hace unos meses, cuando habló con el presidente de la FEB, Jorge Garbajosa, antes del Eurobasket de 2022. La FEB contactó con el crack azulgrana antes de llamar a Lorenzo Brown y tramitar la nacionalización exprés del norteamericano.

"No creo que vuelva a jugar porque hace ya muchos años que no juego con ellos. Me he centrado mucho en darlo todo en el club en que estoy. La realidad es que en verano tengo muchas cosas personales: la familia, mis negocios... Ya tengo una edad, sobre todo después de la lesión, en la que no me veo volviendo con la selección", explicó Niko Mirotic.

El ala-pívot reconoció que se alegró de la victoria de España en el Eurobasket: "Fue un gran éxito, demostraron una vez más que son el mejor equipo y la forma en la que se preparan es increíble". Mirotic también tuvo palabras de agradecimiento: "Estoy agradecido por la oportunidad que me dieron y todo lo que hicieron por mí".