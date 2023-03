Pablo Laso, en esRadio: "Lo normal es que en septiembre esté en un banquillo"

En pleno proceso para volver a los banquillos tras su abrupta salida del Real Madrid, el entrenador vitoriano Pablo Laso pasó este domingo por la sintonía de Tirando a Fallar, el programa temático sobre baloncesto de esRadio. Durante una extensa entrevista de una hora de duración, el que fuera técnico blanco durante once temporadas en las que ganó, entre otros títulos, dos Euroligas, reflexionó sobre su legado en el club madrileño, su situación actual y su futuro, además de dar su punto de vista sobre varios de los temas candentes que marcan la actualidad del universo baloncesto.

"Parecía que cualquier cosa que pasara iba a ir Pablo Laso a arreglarla, pero tengo que tomar una buena decisión y elegir bien el sitio", declaró el vasco sobre los rumores que en los últimos meses le han situado en el Estrella Roja de Belgrado, el Maccabi de Tel Aviv (y la selección de Israel) y, más rencientemente, el Panathinaikos. "Ha habido conversaciones y equipos interesados", admitió, pero subrayando que no ha llegado a tener una oferta lo suficientemente buena como para pensarse de verdad volver a entrenar durante esta campaña. Tras ello, reconoció que, estando ya a finales de marzo, su sensación es que "hay muchas posibilidades que pase un año sabático".

Respecto a su estado de salud, tras el infarto que padeció en junio de 2022, aseguró encontrarse "muy bien y tranquilo", siguiendo "los controles pertinentes" y cambiando "los hábitos de vida que como entrenador no son los más saludables" y señaló que "un amigo cardiólogo incluso me ha echado la bronca por no haber dirigido la final del año pasado con el Madrid, porque lo más complicado en estos episodios a veces es volver mentalmente". Asimismo, agradeció el "cariño" que ha recibido por los aficionados del Real Madrid en estos últimos meses, desde que se produjo su salida de la entidad de Concha Espina. "Al aficionado blanco le gusta que su equipo transmita y creo que durante mi etapa el equipo lo ha hecho", agregó.

Durante la charla en Tirando a Fallar, Laso repasó diferentes momentos de su carrera, tanto como jugador como en el papel de entrenador. E igualmente, aportó su visión sobre temas de actualidad como la posible entrada de Dubai en la Euroliga: "no sé si me gusta, pero lo entiendo, pues es a lo que va el deporte y si surge la opción de obtener ingresos y expandirse como también quiere hacer la NBA hay que mirar por el negocio". Más crítico fue con el actual calendario de competiciones, que aseguró que "está implosionado desde hace mucho, pues no puede haber ningún deportista profesional que compita uno de cada tres días. Estamos sobreexplotando a los actores", lanzó.

Un momento de la entrevista

En la recta final de la entrevista, Laso volvió a recordar su gran etapa en el Real Madrid. "He leído muchas historias sobre mí: que no sé jugar con los pívots, que no defendemos, que no echo broncas a Llull, que llevo bien el grupo pero no sé de baloncesto... Yo lo que intentaba es que ganara el Real Madrid, me daba igual quien fuera el MVP", señaló. Tampoco eludió la pregunta sobre las recientes palabras del francés Thomas Heurtel, que le acusó de haberse inventado lo sucedido la temporada pasada en Atenas y que acabó con el galo fuera del equipo blanco. "No me he inventado nada sobre lo que pasó. En Atenas no supe nada, pero llegamos a Madrid y tres personas distintas me dijeron que tres jugadores estuvieron hasta las tantas, con quién y en qué sitio. ¿Por qué me voy a inventar algo contra un jugador mío? No me inventé nada, sé lo que pasó", aseguró.

Finalmente, y sobre su futuro en los banquillos, el vitoriano reconoció que, "lo normal es que la próxima temporada la comience en un banquillo", volviendo a reiterar que su estado de salud es óptimo para retomar su actividad.