Luis Scola, en esRadio: "Ivanovic se ensañaba mucho conmigo, pero hoy lo entiendo perfectamente"

Una leyenda del baloncesto como Luis Scola pasó este domingo por la sintonía de Tirando a Fallar, el programa temático sobre baloncesto de esRadio, donde se sometió a una extensa entrevista en la que repasó su extensa carrera y sus planes actuales.

Casi año y medio después de colgar las botas, el bonaerense recuerda con cariño su etapa como jugador, especialmente en el alto nivel. "Me gustaba mucho jugar... bien. Lo que hago ahora no es tan divertido", bromeó, haciendo alusión a su papel de directivo en el Pallacanestro Varese italiano. Un club sobre el que relató algunos de los puntos de su gestión, innovadora a nivel europeo al haber bebido de fuentes NBA, y con el que espera, en el medio plazo, alcanzar algún día la Euroliga. "Me gustaría que la liga italiana se considerara más. Varese está en la discusión por su historia y su ubicación. No hoy, pero sí a futuro. Mi objetivo es intentar llegar en algún momento, pero a día de hoy no está sobre la mesa porque no es realista. Pero la idea es hacer un ‘Modelo Baskonia’ y estar ahí algún día", defendió. Asimismo, en cuanto a su formación para la que es su nueva vida, Scola expuso que "a lo largo de mi carrera intenté coger cosas de todo el mundo, que es un poco lo que hacía antes como jugador. Me iba imaginando como el mánager que podía ser en el futuro".

Lógicamente, el que fuera jugador del Baskonia durante una década, convertido hoy en leyenda del club vitoriano, repasó en la charla en esRadio algunos de los momentos cumbres de su carrera, como la conocida alta exigencia del técnico Dusko Ivanovic en la etapa dorada del club de Zurbano. "Se ensañaba mucho conmigo, pero le tengo muchísimo cariño y hoy, en la distancia, entiendo perfectamente lo que hacía en ese momento", valoró sobre el reconocido entrenador montenegrino. Antes de eso, Scola se convirtió en un caso anómalo en el baloncesto español, cuando ocupó ficha de extracomunitario, con apenas 18 años, durante su cesión el Gijón Baloncesto. Una ‘temeridad’ en la que el argentino reconoce que hubo "un nivel de inconciencia total que es necesario, porque si tienes conciencia, no lo haces, y yo en ese momento no tenía ni idea de qué es lo que estaba haciendo". De hecho, atribuyó el mayor mérito de aquella apuesta "al entrenador, que era Moncho López", posteriormente seleccionador nacional.

En los más de 40 minutos de entrevista también hubo espacio para no pocas anécdotas con la selección argentina, en la que Scola fue parte trascendental de la llamada ‘Generación Dorada’. Por eso, habló como voz autorizada de la reciente eliminación de la albiceleste de la Copa del Mundo que se celebrará el próximo verano en Filipinas, Japón e Indonesia. "Lo viví con mucha tristeza porque nosotros estuvimos muchas veces a un partido de estar fuera y nos pudo pasar. Argentina tiene que construir su nueva generación desde abajo porque no tenemos un nivel de talento suficiente como para aspirar a ir sin más y ganar. Tenemos buenos jugadores pero no estamos al nivel de talento de Estados Unidos, España, Francia o Australia", razonó.