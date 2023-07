Willy Hernangómez, ala-pívot madrileño formado en la cantera del Real Madrid, parece estar con pie y medio en el FC Barcelona. El club blanco tiene derecho de tanteo sobre el jugador, de 29 años, pero todo apunta a que no lo va ejercer porque no encaja en su presupuesto. Willy, que el pasado mes de junio se desvinculó de los New Orleans Pelicans después de que la franquicia de la NBA no le renovara su contrato, tiene sobre la mesa una jugosa oferta del Barça y desde este jueves 13 de julio será completamente libre para aceptarla.

La semana pasada, el club azulgrana presentó a Willy, MVP del pasado Eurobasket, una oferta de más de cuatro millones de euros anuales, una cantidad que no encaja en los presupuestos del Madrid.

A pesar de su pasado madridista, Willy está dispuesto a aceptar la oferta del Barcelona, como ya hicieran en el pasado otros jugadores que vistieron la elástica blanca y luego recalaron en el Palau Blaugrana, como es el caso de Nikola Mirotic y Nicolás Laprovittola. El mayor de los hermanos Hernangómez, que jugó en el Madrid entre 2012 y 2016 y luego recaló en la NBA (además de en los Pelicans, también ha militado en las filas de los New York Knicks y los Charlotte Hornets), tiene la opción de continuar en la liga estadounidense, pero su prioridad, con 29 años recién cumplidos, es volver a España.

Willy ya habló sobre la posibilidad de jugar en el Barca la semana pasada. "Soy de la cantera del Real Madrid, pero al final quiero jugar y sentirme importante. Luchar por títulos. No le cierro puertas a nada. Es un equipo ganador y campeón... al final es un trabajo. Una oportunidad. Y si se dan las circunstancias, habría que pensárselo muchísimo. Pero insisto en que no le quiero cerrar las puertas a nada", dijo Willy, que ahora mismo está muy cerca de convertirse en nuevo jugador barcelonista para la próxima temporada.