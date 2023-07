José Miguel Antúnez: "Los nacionalismos no van a ningún lado, poner muros no me parece inteligente"

Un base con un físico imponente, un adelantado a su época. Penetraba como nadie a canasta, pero también dirigía el juego a las mil maravillas, convirtiéndose en uno de los mejores socios en la pista de Arvydas Sabonis o Joe Arlauckas. José Miguel Antúnez Melero (Madrid, 21 de febrero de 1967) llegó al Real Madrid procedente del Estudiantes en verano de 1991, tras conquistar la medalla de bronce con España en el Eurobasket de Italia’91 —en una selección en la que había jugadores como Epi, Orenga, Antonio Martín, Jordi Villacampa o Rafa Jofresa, entre otros—, y permaneció en el club blanco durante siete temporadas en las que ganó varios títulos, destacando especialmente la octava Copa de Europa del conjunto madridista en 1995.

Antúnez recuerda su carrera en una entrevista a ‘Qué fue de…’, la sección de Libertad Digital, patrocinada por el grupo de restauración La Chalana, que desvela a qué se dedican en la actualidad las grandes leyendas del deporte español después de sus retiradas, y destaca su periplo profesional, más allá de las canchas, tras colgar las botas hace ya dos décadas en las filas del Jabones Pardo Fuenlabrada.

Una exitosa la carrera la de José Miguel Antúnez, que ha seguido vinculado con el baloncesto en su faceta de comentarista televisivo de los partidos de la Liga ACB y de la selección española. Además, hace casi cuatro años fue estrella de la pequeña pantalla con su participación en el popular concurso Masterchef de Televisión Española.

Nada se deja Antúnez en el tintero, hablando de aquel Real Madrid de los 90, del equipo actual que dirige Chus Mateo o de la selección española. Por hablar, habla de su familia —su hijo Lucas, el único que ha seguido sus pasos, juega al baloncesto en la LEB Plata— y hasta de política, que sigue con especial interés, pidiendo a los dirigentes políticos que "sean honestos, no nos mientan, cumplan sus promesas y pongan a España por encima de cualquier circunstancia".

"Estoy muy orgulloso de mi país, que es único. No entiendo los nacionalismos, no van a ningún lado y especialmente en un momento en el que las fronteras tienden a desaparecer. Poner muros no me parece inteligente", destaca el exjugador madridista y de la selección española en la entrevista a Libertad Digital.

Un auténtico lujo poder charlar con José Miguel Antúnez, un base que, hace tres décadas podría ser tildado de ‘loco’ con sus atrevidas penetraciones a canasta pero que, con el paso del tiempo, ha terminado demostrando que fue un visionario, un base adelantado a su época.