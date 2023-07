La curiosa razón de Willy Hernangómez para explicar su fichaje por el Barcelona y su pulla al Madrid

Madrileño y confeso merengue, Willy Hernangómez ha protagonizado uno de los fichajes bomba. Tras decir adiós a la NBA harto de la falta de confianza, su incorporación al Barcelona ha levantado ampollas en muchos aficionados merengues que han tildado al pívot internacional español como traidor.

Willy, que está en inmerso en plena concentración preparando el Mundial, habló por primera vez desde su llegada al club azulgrana.

"Entiendo todas las opiniones, incluidas las críticas, pero me ha sorprendido para bien la cantidad de gente que me ha apoyado y que ha entendido que venía en busca de una oportunidad, de un sitio en el que me sienta valorado. El Barcelona lo ha sido desde el primer momento y estoy feliz".

A pesar de su pasado merengue -salió de las categorías inferiores del Real Madrid-, no dudó en aceptar la oferta que le llegó desde Can Barça y justifica su decisión por una cuestión de cariño: "Muchos más equipos de Europa me llamaron. Es un reconocimiento al jugador que soy y quiero ser. Sólo pedía una oportunidad. Yo soy de Madrid, nacido aquí, pero ellos no veían que tuviera sitio aquí y yo sólo quería jugar. El Barça, desde el minuto uno, con Juan Carlos [Navarro] y Mario [Fernández], me ha hecho sentir querido y me han ofrecido un proyecto. Para mí es un reto apasionante y tengo muchas ganas de ir, adaptarme a una nueva ciudad, estar otra vez en casa cerca de mi familia y, sobre todo, jugar, disfrutar y competir".

El menor de los Hernangómez tiene palabras de agradecimiento para el Real Madrid, pero lanza una pulla a los actuales responsables de la sección del conjunto blanco: "Estoy muy agradecido al Real Madrid, el equipo que me fichó en cantera y me dio la oportunidad de debutar en ACB y en Euroliga, pero también estoy agradecido al Sevilla, a los Knicks, a Charlotte, a los Pelicans... He estado en muchos equipos y lo que venía buscando es una oportunidad de jugar, de ser feliz y de que me valorasen. En el Barcelona me lo dan y a tope con ellos".

Su hermano Juancho no jugará con él

Mucho se especulaba con el posible fichaje de Juancho por el Barcelona, por lo que los hermanos Hernangómez se volverían a juntar en la Ciudad Condal. Un doble fichaje que haría aún más daño a la afición del Real Madrid. Para Willy era "aun sueño" jugar junto a Juancho, pero finalmente no será posible la próxima temporada al confirmarse el fichaje del mayor de los por el Panathinaikos. Willy no pierde la esperanza dé que en un futuro no muy lejano ambos jueguen en el mismo equipo: "Es un sueño, poder jugar con él. No se ha podido dar para la temporada que viene pero esto es muy largo.