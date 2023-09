La Virtus Bolonia despide a Scariolo por "socavar la serenidad" del club

Noticia bomba en Italia. La Virtus Bolonia ha anunciado este viernes el despido fulminante de Sergio Scariolo, que hasta ahora compaginaba el banquillo del equipo transalpino con el cargo de seleccionador de España. En su comunicado, el equipo justifica esta decisión en base a las declaraciones efectuadas por el técnico de Brescia el pasado miércoles.

En ellas, Scariolo analizaba la plantilla y la temporada que está a punto de comenzar en el campeonato italiano. Sin embargo, estas palabras no le han gustado al propietario de la Virtus, Massimo Zanetti, que ha decidido despedir al preparador, de 62 años, de forma inmediata.

"Las declaraciones del entrenador difundidas a la prensa el 13 de septiembre de 2023, que siguen a las difundidas durante la rueda de prensa de final de temporada el 27 de junio de 2023, lamentablemente socavan la serenidad y el entusiasmo del entorno virtusino y del grupo que se prepara para afrontar la primeros compromisos oficiales de la nueva temporada deportiva con el objetivo de conseguir resultados importantes tanto a nivel nacional como internacional", señala el comunicado. "El club también comunica que el primer ayudante Andrea Diana ha sido relevado de sus funciones".

Aunque la Virtus no precisa qué le ha molestado de las declaraciones de Scariolo, todo apunta a que existe gran descontento en los despachos por un comentario que hizo recordando que el club no fichó este verano al pívot serbio Nikola Milutinov, uno de sus objetivos, y también puede haber dolido cómo valoró la situación del jugador danés Iffe Lundberg, con contrato pero que no cuenta para la entidad.

De esta forma, Scariolo se queda ahora sin club y con el único acometido, de momento, de dirigir a la selección española de baloncesto. Cabe recordar que el técnico italiano tiene contrato con la Federación Española (FEB) como mínimo hasta los Juegos Olímpicos de París 2024, aunque ambas partes han mostrado públicamente su interés por extender su vinculación al siguiente ciclo olímpico, hasta los JJOO de Los Ángeles 2028.