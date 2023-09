Coincidiendo con el inicio de la Liga Endesa, y tras ganar su tercera Supercopa el pasado fin de semana con el Real Madrid, el pívot francés Vincent Poirier estuvo en Tirando a Fallar, el programa temático sobre baloncesto de esRadio. Respecto al primer título del curso, en el que el galo tuvo una destacada actuación (11 puntos en 12 minutos) en la final ante el Unicaja, el pívot de 29 años valoró que fue "importante" para el equipo madrileño y a nivel personal. Le sirvió, dijo, "para mandar un mensaje al equipo y al entrenador de que estoy aquí y puedo ayudar más que el año pasado, que estoy preparado para ello".

Y es que el papel de Poirier en el Madrid no es fácil, al compartir posición con Edy Tavares, quizá la pieza más dominante del Viejo Continente. "Es el jugador que cambia todas las cosas, y es difícil pensar que vas a jugar más que él cuando él condiciona cada partido. Es mi amigo y estoy feliz de jugar con él y me hace mejorar cada día", valoró sobre el caboverdiano. Además, cuestionado sobre su compleja compatibilidad en la cancha, el exjugador del Baskonia recordó que "lo hicimos en mi primer año, con Pablo Laso, pero no fue algo que pudiéramos entrenar mucho y fue poco tiempo. Además, el ‘4’ no es mi posición favorita y se juega distinto, aunque a veces para dominar el rebote o proteger la zona, podría ser una opción", argumentó. Mientras, sobre el MVP del torneo celebrado en Murcia, Facundo Campazzo, aseguró que "es muy rápido y lee el juego muy bien y defiende mucho. Ha vuelto con un gran conocimiento y ya hemos visto su efecto en la Supercopa: es un jugador increíble que tiene de todo. Tiene toda nuestra confianza", subrayó. El galo, de hecho, se mostró sorprendido con el potencial físico del argentino: "es muy bajo pero tiene un cuerpo muy sólido, es muy difícil para los grandes tapar sus penetraciones… y si no, estamos Edy o yo para que nos ponga un balón arriba", destacó. Igualmente, puso el foco sobre la tarea defensiva del americano: "su presión es increíble sobre los bases. Tapa muchos balones, mete manos, y eso ayuda mucho al equipo", agregó.

Respecto a la incipiente temporada, en la que Poirier finaliza su contrato de tres campañas con el Real Madrid, aclaró no pensar "en que es el último año, sí en hacer una buena temporada en la Liga Endesa y la Euroliga". El interior nacido en Clamart aspira a tener un gran curso en la capital de España. "Si es el final de ‘Vicente’ en el Madrid, quiero acabar con todos los títulos, pero no pienso en eso", añadió, no ocultando que le gustaría prolongar su vínculo con los blancos. "Me encanta Madrid, el equipo, la ciudad, la afición. Claro que quiero seguir, pero esto es deporte. Tengo que hacer una buena temporada y luego hablaremos", reconoció.

Para renovar, probablemente Poirier espera tener mejor suerte que el curso pasado, cuando una apendicitis, primero, y una lesión muscular, después, hipotecaron la recta final de su temporada. "Tuve la apendicitis antes de los playoffs de la Euroliga, luego intenté volver lo antes posible y me rompí el gemelo. Intentamos forzar tras dos semanas para volver contra el Partizán y recaí, y ya no pude volver hasta la semifinal de la Liga Endesa. Intenté ayudar al equipo, poner mi cuerpo al 120%, pero no funcionó", lamentó. De ese modo, el pívot no pudo participar en la ‘Final Four’ en la que los de Chus Mateo alzaron su undécima Copa de Europa, después de que la pelea en el Wizink Center en la serie de cuartos de final ante el Partizan cambiara su mentalidad. "Es algo que no tenemos que ver en una cancha, pero nos hizo cambiar por una mentalidad más guerrera dentro del vestuario. Fuimos así a Serbia y ya podía pasar de todo", explicó.

Finalmente, el internacional francés fue cuestionado por su posible regreso a la selección francesa el próximo verano, en la que se celebrarán los Juegos Olímpicos en París. "Tengo una temporada por delante y luego me gustaría volver con ellos", avisó después del fiasco galo en la última Copa del Mundo. Además, lanzó un aviso al seleccionador Vincent Collet: "yo con Francia tengo tres veranos y tres medallas. No voy a decir nada más", bromeó, admitiendo, eso sí, que "el año pasado no fue un buen año para mí y eligieron a Lessort que había hecho una gran temporada". Con todo, no ocultó su deseo de estar en la cita olímpica. "Será en París, es algo increíble y claro que quiero estar, pero si no, no se acabará la vida, me iré de vacaciones con mi familia", finalizó.