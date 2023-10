El base del Unicaja e internacional con España, Alberto Díaz, pasó esta semana por Tirando a Fallar, el programa temático sobre baloncesto de esRadio. En una extensa entrevista, el malagueño repasó muchos momentos claves de su carrera así como su actual situación personal, tras el ‘boom’ de popularidad que tuvo después de ser pieza clave en el oro de España en el Eurobasket de 2022.

"Siempre tuve el sueño de jugar al baloncesto. Era muy mal perdedor… y lo sigo siendo. Pero siempre he peleado en cada momento y lo he dado todo. Aunque las cosas me puedan salir mejor o peor, pero no puedo estar tranquilo sin darlo todo", expuso el andaluz sobre un particular estilo de juego que, con los años, le ha hecho ser considerado como uno de los mejores bases españoles. "Me llevo los problemas a casa, no duermo cuando pierdo. Le doy muchas vueltas a pesar de darlo de todo y de que sé que hay que convivir con el error y el acierto, pero me enredo en ciertas cosas que no debería y más con un calendario como este", prosiguió sobre su forma de ser cuando toca perder. No en vano, el malagueño admitió que sufre "mucho más con la derrota de lo que disfruto con la victoria" y reconoció estar trabajando en "cambiar esa mentalidad, pero no es fácil".

Alberto Díaz, durante la entrevista en 'Tirando a Fallar'

Pese a contar ya con mucha experiencia en la Liga Endesa, el gran salto a la fama de Díaz se produjo un año atrás, cuando entró por la lesión de Sergio Llull en la lista de Sergio Scariolo para el Eurobasket y acabó siendo capital para el triunfo español. "Fue un momento tan especial, tan bonito cómo pasó todo, que ha sido un antes y un después personal y deportivo", valoró. Tal fue la explosión en torno a él que, de hecho, le costó mes y medio poder reunirse con sus amigos de toda la vida. "L6legamos del Eurobasket, había que clasificarse con el Unicaja para la BCL, hacer entrevistas, compromisos, descansar… Acabé cansado de focos y medios y estuve mucho tiempo sin poder reunirme con mis amigos para disfrutar", recordó. De hecho, no obvió haber estado cerca de colapsar mentalmente. "Sí, diría que sí. Ha sido complicado gestionar todo. Estoy en mi ciudad, aquí nos conocemos todos, soy el capitán y entiendo lo que es ser mediático, pero tenía una monotonía muy normal como figura pública que con el Eurobasket se desbordó. Me costó asimilar que podía sentirme como una estrella del rock", declaró. El capitán del Unicaja también repasó su experiencia de este verano en la Copa del Mundo, en la que una inoportuna lesión de rodilla estuvo a punto de dejarle fuera de la lista final. "Lo pasé muy mal por la incertidumbre, porque además es algo que no depende de ti. Fueron dos días muy tensos, en los que me temía lo peor porque yo soy así, creía que podía quedarme sin el sueño de jugar una Copa del Mundo. Trataba de desviar mi mente con familiares, amigos y pareja, pero fue muy tenso", rememoró.

Pero es en Málaga donde Díaz es santo y seña del proyecto de Unicaja y donde el público del pabellón Martín Carpena le eligió ya hace tiempo como ídolo. "No lo escucho ni soy consciente cuando estoy jugando, pero sí que noto el apoyo del Carpena quizá más que cualquiera. No sé si es beneplácito por ser malagueño, pero sé que van a muerte conmigo y eso es un lujo que muy pocos pueden saborear. Esa confianza es complicada de pagar", agradeció sobre su especial vínculo con una afición que suele enfervorecerse cuando él está en la cancha. Y es que hablamos de uno de los mejores defensores exteriores del momento, con una habilidad innata para desquiciar al rival y sacar faltas en ataque. "Siempre he tenido facilidad para eso, quizá soy un poco masoca y me gusta darme golpes, pero es algo que veía desde pequeño y lo apliqué. Lo probé, vi que iba saliendo… y fui aumentando esa forma de sacar ventaja", bromeó. De hecho, reconoció que no le gustaría nada ser defendido por una suerte de Alberto Díaz. "No le insultaría, pero alguna sí que le daría. Sé que puedo ser muy pesado y no debe ser fácil convivir con una persona que va al límite del contacto. No me gustaría defenderme", reconoció. Con el tiempo, el base andaluz se ha ganado un reconocimiento prácticamente generalizado. "Mi equipo siempre me ha valorado y me ha mostrado el respeto por lo que hago y siempre lo he sentido, pero que lo hagan rivales o aficiones contrarias, algo que ha pasado después del Eurobasket, es algo muy bonito".

Díaz, a la derecha, en plena acción defensiva

Finalmente, en cuanto a sus planes de futuro, Díaz mira de reojo a la opción de ser olímpico en París 2024. "Es algo muy ilusionante, pero es tan complicado… Hablamos de Lorenzo Brown, Juan Núñez o Ricky Rubio, que ojalá esté de vuelta, como bases. Pero pensar ahora mismo en eso es muy lejano y pueden pasar tantas cosas, que lo mejor es ir día a día con mi club y ya se verá o llegará", puntualizó. Y yendo un paso más allá, este Maestro de formación, recién renovado por Unicaja hasta 2028 y con varios Masters académicos en su currículum, no puede ocultar que, de un año a esta parte, todo lo que le ha pasado ha cambiado en parte su forma de pensar en lo que vendrá. Cuestionado sobre sus planes cuando aparque el baloncesto, reconoció que "ahora me cuesta verme como maestro, ya no lo tengo tan claro. Estoy en un punto de mi carrera en el que no sé qué quiero ser de mayor… Sigo formándome e intentado abrir puertas para elegir lo que me apetezca y no sabría decir. Estoy comiéndome el pastel entero, que es lo que siempre he querido y no pienso en mucho más allá", declaró en ‘Tirando a Fallar’, en una extensa entrevista a corazón abierto que cerró con un contundente: "no sé qué me puede hacerme más ilusión que jugar al baloncesto, así que lo tengo que disfrutar". Desde luego, nadie podrá decir que no se lo haya ganado con el sudor de su frente.