Walter Szczerbiak, en esRadio: "El día que meti 65 puntos acabe fastidiado por haber fallado dos tiros libres"

El que fuera leyenda del Real Madrid en la década de los 70, Walter Szczerbiak, estuvo esta semana en Tirando a Fallar, el programa temático sobre baloncesto de esRadio, después de la reciente publicación del libro ‘Walter y Wally Szczerbiak: dos generaciones del baloncesto’, escrito por Juan Francisco Escudero.

El alero estadounidense ganó con el equipo blanco tres Copas de Europa, tres Copas Intercontinentales, cuatro Ligas ACB y una Copa del Rey, pero su impresionante historia vital , con origen en una familia ucraniana, empieza mucho antes, cuando nació en 1949 en un campo de refugiados de la II Guerra Mundial en Alemania. Pero es una vez emigrado a Pittsburgh cuando, a los 13 años, e interno en el seminario, arranca su relación con la canasta. "Me ayudó mucho hacer otros deportes antes, como el béisbol, el tenis o el softball, pero el baloncesto me parecía el más difícil de todos y por eso tardé en empezar a practicarlo", recordó, comenzando a dar buena cuenta de una memoria impresionante a sus 74 años de edad.

Szczerbiak no tardó en destacar, convirtiéndose en la estrella de su Universidad, George Washington y adquiriendo cierta fama nacional, lo que le llevó incluso a compartir equipo en el célebre ‘Rucker Park’ de Nueva York con el legendario Julius Erving (prologuista del libro de Juan Francisco Escudero), estrella de la NBA bajo el nombre del ‘Doctor J’. "Ganamos el torneo en el año 1973, y curiosamente yo promedié un punto más que el gran Julius Erving, algo de lo que hoy todavía me río con mis amigos", bromeó en la entrevista recordando su experiencia con el icónico jugador. Tras ello, el alero pasó por la desaparecida ABA, donde coincidió en los Pittsburgh Condors con John Brisker, uno de los jugadores más controvertidos de la historia. "Estar con él era una experiencia nueva cada día, según su estado de ánimo: había días que estaba feliz, otros cansado y otros enfadado. Pero yo quería demostrar de lo que era capaz y él jugaba muchos minutos y no quería que nadie jugara duro contra él en los entrenamientos, así que para mí era complicado porque no quería que se enfadara", explicó sobre el peliagudo día a día con Brisker.

La etapa de Szczerbiak en el Real Madrid fue desde 1973 hasta 1980 (luego jugaría una temporada más, la 1983-84 en el Cafisa Canarias, hoy Lenovo Tenerife) e incluyó todo tipo de actuaciones memorables. Una de ellas (65 puntos ante el Breogán en febrero de 1976), sigue siendo la máxima anotación jamás registrada en la primera categoría del baloncesto español. Todo, en buena medida, debido a un ‘pique’ con la prensa. Concretamente, con el periodista de AS, Martín Tello, que había puntuado mal su actuación en un partido ante el Águilas. "Me puso mala nota y escribió que no me gustaba jugar los domingos por la mañana, lo que era falso. Así que en el siguiente partido que jugamos en domingo por la mañana, aunque pasaron bastante semanas, empecé a jugar muy serio, como yo siempre hacía. Y cuando llevaba 50 puntos, yo no lo sabía, pero Clifford Luyk empezó a decir que me dieran los balones a mí y llegué a esa cifra. Superé los 58 de Moncho Monsalve que eran el récord, pero no le di demasiado importancia hasta el día siguiente al leer los periódicos". De hecho, asegura, "acabé fastidiado por fallar dos tiros libres, porque me gustaba hacer el partido perfecto". Mucho antes, en su debut, ya había dejado claro su nivel, anotando 47 puntos en un Real Madrid 125-65 Fútbol Club Barcelona.

Portada del libro de Juan Francisco Escudero sobre Walter Szczerbiak

Con los años, el estadounidense fue pieza clave también en la expansión de la ACB a nivel internacional, ejerciendo de enlace en Estados Unidos de la competición española. "Mandaba unas 1.300 cintas de VHS cada año a España. Cuando me retiré, empecé a colaborar con el diario Marca, Eduardo Portela me propuso colaborar en la expansión internacional de la Liga, enviar vídeos de jugadores y ejercer también como un embajador sin poderes en Estados Unidos", recordó sobre aquel curioso e importante papel.

Estas son solos algunas de las muchas anécdotas rememoradas por Szczerbiak en una extensa entrevista en ‘Tirando a Fallar’ en la que también participaron, además del biógrafo Juan Francisco Escudero, el periodista Vicente Salaner y Carmelo Cabrera, compañero del norteamericano durante siete temporadas en el Real Madrid y una más en el Canarias y epiloguista del libro recientemente publicado.