La despedida de Llull y el tributo a Scariolo: "Vamos a dar guerra"

Un adiós muy especial. En los minutos previos al partido amistoso entre España y Alemania que sirvió de preparación para el Eurobasket 2025, la Federación Española de Baloncesto (FEB) rindió un homenaje a Sergio LLull. El de Mahón anunció su retirada de la selección el pasado mes de mayo poniendo fin a una carrera internacional con 173 partidos disputados.

Llull saltó a la cancha del Movistar Arena y recibió una ovación cerrada. Después de saludar a la presidenta de la FEB Elisa Aguilar, se emitió un vídeo en las pantallas que recordó los momentos más importantes en su trayectoria. Su palmarés incluye siete medallas, cuatro de oro – Mundial 2019 y Eurobasket 2009, 2011 y 2015 –, una de plata – Juegos Olímpicos de Londres 2012 – y dos de bronce – Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016 y Eurobasket 2013 –.

Noche de agradecimientos

Llull bromeó al coger el micrófono para pronunciar unas palabras: "La verdad es que pisando el campo me dan ganas de ponerme las zapatillas y ponerme a jugar, pero hoy no va a poder ser". Después comenzó la ronda de agradecimientos dirigiéndose a la FEB y a la afición: "Quiero dar las gracias a Elisa y a la Federación por permitirme despedirme de la afición, nos habéis apoyado durante muchísimos años y nunca habéis fallado a vuestra cita. Para mí ha sido un orgullo y un auténtico privilegio poder defender la camiseta de la selección".

No se olvidó de sus seres queridos, presentes su mujer, sus tres hijas, sus padres y su hermano: "Quiero dar las gracias a mi familia, seguramente sin ellos hoy no estaría aquí". Por último, envió un mensaje a la plantilla: "Mucha suerte al equipo, estoy seguro de que lo vais a dar todo. Sabéis los valores y responsabilidad que conlleva vestir esta camiseta. Como un aficionado más, seguro que estaré orgulloso cuando acabe el campeonato. Mucha suerte".

Sin victoria en la cancha, pero con otro homenaje

El equipo dirigido por Sergio Scariolo perdió por 105-106 contra la selección alemana en su quinto partido de preparación para el Eurobasket. Esta vez en una cita muy igualada y donde España se salvó de verla prácticamente perdida, remontando hasta forzar una prórroga que agonizó con un fallo de Darío Brizuela sobre la bocina. Al final del encuentro la Federación también quiso rendir tributo a Scariolo, que dejará de ser el técnico finalizado el Eurobasket para comenzar una etapa en el Real Madrid.



"Estoy muy agradecido a todos. A la FEB, a Elisa a todos los que están aquí. Pero sobre todo a los jugadores, a los que estaban antes y los que están ahora, que me han mejorado muchísimo y me han dado muchas alegrías, como esta noche en la que hemos competido, aunque esté jodido por haber perdido, porque no celebramos las derrotas, pero estamos preparados para dar guerra en el Eurobasket. Muchas gracias a todos", afirmó el técnico italiano.