La selección de baloncesto de Alemania ha conquistado este domingo el Eurobasket masculino gracias a su victoria por 83-88 contra Turquía, en una final disputada en Riga (Letonia) y resuelta por el acierto germano en el perímetro en los últimos minutos, mientras que Grecia ha logrado la medalla de bronce con su triunfo por 92-89 ante Finlandia.

El Xiaomi Arena de la capital letona repartió primero ese bronce tras un duelo donde los griegos empezaron bien con triples de Tyler Dorsey y se apoyaron, cómo no, en el intimidante ataque de Giannis Antetokounmpo. Pese a ir a remolque casi todo el tiempo, el equipo finlandés confió en su estrella Lauri Markkanen para apretar el marcador en el desenlace.

Ahí, la puntería en los tiros libres fue decisiva. Kostas Sloukas no metió el segundo de una serie de dos y con 90-87 forzó Elias Valtonen una falta de Kostas Papanikolaou cuando se levantaba desde el perímetro. Valtonen coló sus dos primeros libres, pero falló el tercero y Mikael Jantunen también erró el lanzamiento posterior a haber cogido el rebote.

Giannis Antetokounmpo cazó ese nuevo rebote, fue objeto de falta y sí que transformó sus dos libres para sellar el triunfo y amarrar el bronce de un torneo cuya cita por el título tampoco defraudó. Eso sí, el 13-2 de salida favorable a Turquía, gracias al acierto de Shane Larkin, Cedi Osman y Alperen Sengün, amenazó con descafeinar la final.

Un triple de Franz Wagner, tres canastas de Isaac Bonga y dos tiros libres de Dennis Schröder mitigaron la desventaja de Alemania, que tuvo un arreón al inicio del segundo cuarto y que en un clima de alternancias evitó que los turcos abrieran nuevos huecos antes del descanso (46-40).

En la reanudación, Schröder inauguró su cuenta de triples y con ello los germanos volvieron a estar en la 'pomada'. Enfrente, Osman y Sengün seguían haciendo daño a la defensa rival, pero el conjunto otomano nunca se despegaba y ni siquiera verse seis arriba (72-66) en el comienzo del cuarto cuarto era suficiente para que respirase su técnico Ergin Ataman.

En los dos minutos finales, un triple frontal de Bonga y otro similar de Daniel Theis cuajaron el triunfo de una Alemania que con más canastas de Schröder rubricó otro título continental, el segundo de su palmarés tras el conseguido en el Campeonato de Europa celebrado en 1993.