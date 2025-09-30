Chus Mateo, en 'El Primer Palo': "A veces hay que estrellarse para recomponer un poco las ideas"

El nuevo seleccionador español de baloncesto, Chus Mateo, repasó su trayectoria, los retos que afronta y su visión del baloncesto español, en una extensa entrevista con Juanma Rodríguez en el programa "El Primer Palo" de ES Radio. El técnico madrileño mostró su felicidad ante su nueva etapa en los banquillos y expresó que tiene muchas ganas de comenzar a trabajar a diario, a pesar de que la rutina sea distinta a la que llevaba a los mandos del Real Madrid. Mateo debutará al frente de la selección en las Ventanas FIBA de noviembre, con los partidos clasificatorios para el Mundial de 2027.

Mateo definió su nuevo cargo como "un trabajo muy motivante, un reto apasionante desde luego, difícil sin duda, pero de verdad que lo afronto con muchísimo optimismo y con muchísimas ganas". Reconoció que su labor no será igual que la que desempeñaba en el Real Madrid, donde solía tener tres partidos por semana, pero aseguró que está preparado para asumir la responsabilidad: "Es obvio que te cuesta pensar que ahora te toca a ti esta labor, es una responsabilidad grande, pero muy bonita que afronto con valentía y con determinación".

El madrileño también destacó la importancia de los referentes en su formación. Recordó figuras como Antonio Díaz-Miguel, Lolo Sainz, Aíto García Reneses y Javier Imbroda, a quienes admiró durante su juventud y cuya influencia considera fundamental en su estilo como entrenador.

Experiencia y respeto al legado

Mateo repasó su trayectoria profesional, desde sus inicios como ayudante de varios entrenadores del Real Madrid hasta su etapa como primer entrenador. Apuntó que la transición al cargo de seleccionador no le generó ansiedad: "Estuve muy tranquilo, tratando de disfrutar un poquito de la familia también en verano… no tenía ninguna ansia de escuchar que iba a ser seleccionador". Explicó que su nombramiento llegó tras un periodo de reflexión de la Federación, en el que se evaluaron diferentes perfiles, y que recibió la confianza directamente de la presidenta: "Me llama la presidenta y me da su confianza y me dice que quiere que sea yo el que encabece este proyecto… inmediatamente digo que sí, no voy a decir que no a mi selección".

Mateo también destacó la relación de respeto y admiración que mantiene con Pablo Lasso, a quien relevó en el Real Madrid y fue una de las opciones sobre la mesa para asumir el cargo de seleccionador español: "Con respecto a mi relación con Pablo, siempre ha sido buena y va a seguir siendo porque hemos pasado muchas cosas juntos… no tenemos ningún problema de ningún tipo".

Paciencia y construcción a largo plazo

Sobre la situación actual del baloncesto español, Mateo explicó que la selección atraviesa un momento complicado, con menos jugadores top disponibles, y que la clave será trabajar con paciencia y a largo plazo: "Las cosas necesitan madurarse a fuego lento en ocasiones y este es el momento a lo mejor de no obtener una medalla rápidamente. Creo que la medalla en este caso es hacer un buen trabajo que deje un poso y una base para conseguir un éxito a futuro".

El seleccionador insistió en la importancia de mantener la confianza en los jugadores y en el grupo: "El colmillo no lo va a perder el jugador español, lo tengo clarísimo… competir se ha competido y eso es lo que importa".

Reconocimiento a los entrenadores españoles y formación de jóvenes

Mateo valoró la labor de los entrenadores españoles y su influencia en los jóvenes talentos. "Hay jugadores de muy buen nivel en España y muy jóvenes… gracias a su club y a su entrenador han sido capaces de tener el nivel que han demostrado", en referencia a la gran actuación de Sergio de la Rea en la Supercopa de España. Añadió que dirigir un grupo humano requiere empatía y coordinación: "Saber de baloncesto muchas veces hay mucha gente que sabe, pero dirigir un equipo que rema en la misma dirección cuando todos tienen objetivos individuales es lo complicado y ahí hay una parte de empatía que siempre me ha parecido clave".

El seleccionador explicó que su estilo no se basa en la mano dura o los gritos, sino en la organización y el liderazgo: "Muchas veces cualquiera puede gritar o saber de baloncesto, pero conseguir que todos los jugadores trabajen juntos hacia un mismo objetivo requiere conocimiento, paciencia y empatía".

El valor de la experiencia y las medallas

Durante la entrevista, Mateo recordó su etapa en el Real Madrid y las emociones de ganar títulos importantes: "Como primer entrenador, dos ligas, una Copa del Rey, una Euroliga y dos Supercopas… fue un momento muy bonito en mi vida". Añadió que en momentos clave intentaba mantener la compostura: "Estaba tratando de mantener la compostura para no celebrar exageradamente por respeto a un entrenador que había peleado igual que yo".

Además, resaltó que su foco ahora está en la selección: "Soy de la Selección Española, del jugador español, y eso queda en mi pasado, pero me gustaría pasar página. Mi cometido y mi tema favorito ahora es la Selección Española".

Liderazgo y mentalidad ganadora

Mateo abordó la reconstrucción de la mentalidad ganadora del equipo español tras varias competiciones difíciles: "A veces hay que estrellarse o caerse para recomponer un poco las ideas, restablecerse y levantarse… y eso dice mucho de las personas". Señaló que es fundamental valorar a los jugadores con mesura: "No me gustan los blancos y los negros. Me gustan los grises también y de vez en cuando verlos, los temas de una forma un poquito más razonada".

El seleccionador destacó la importancia de dar tiempo a los jugadores y aprender de los errores: "El próximo que va a dar la cara va a ser Willy Hernangómez en el siguiente campeonato. Seguro, porque ha aprendido a estar solo liderando un momento complicado para la selección española".

Compromiso con la selección

Finalmente, Mateo reafirmó su compromiso con la selección española y con el proyecto a largo plazo: "Me han dado a mí la responsabilidad y obviamente lo voy a hacer con valentía, con determinación y con mi sello, porque al fin y al cabo yo soy como soy, que nadie pretenda que Chus Mateo sea de otra manera".

Juanma Rodríguez cerró la entrevista destacando que el desafío para Mateo es enorme, pero que la selección española cuenta con un técnico capaz de reconstruir y motivar al equipo en un momento complicado.