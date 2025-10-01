Real Madrid y Barça se estrenan en la Euroliga con derrota

No ha sido el mejor comienzo para los dos gigantes españoles en la Euroliga. Tanto Real Madrid como Barcelona debutaron este martes en la máxima competición continental con sendas derrotas que invitan a la reflexión. Los blancos cayeron en Bolonia (74-68) ante una Virtus sólida y crecida, mientras que los azulgranas encajaron un correctivo sonrojante contra el Hapoel Ibi Tel Aviv (103-87), en Sofía. Dos tropiezos que llegan demasiado pronto, cuando el calendario apenas ha levantado el telón, pero que dibujan un panorama inquietante: ni Madrid ni Barça parecen, de momento, equipos fiables.

La Virtus aprovecha el desacierto blanco

El estreno oficial de Sergio Scariolo al frente del Real Madrid en Europa no pudo ser más amargo. Tras la derrota en la Supercopa, el italiano sumó otra caída en un inicio de curso que ya deja dudas. El 3/23 en triples habla por sí solo: sin amenaza exterior, el Madrid fue un equipo plano, previsible y sin colmillo.

El primer cuarto (14-19) dejó buenas sensaciones gracias al trabajo de Hezonja y Tavares, con Bruno Fernando cumpliendo como relevo del caboverdiano. Pero ahí se quedó el Madrid. Con la entrada de Vildoza, la Virtus se soltó, perdió complejos y, apoyada en Niang y Morgan, dio la vuelta al marcador. Los blancos, maniatados en ataque, llegaron al descanso 38-35, aún con vida.

En la segunda mitad, Edwards, máximo anotador de la pasada Euroliga, dictó sentencia. El base estadounidense castigó a un Madrid que, pese a remar con Campazzo y Andrés Feliz, nunca encontró continuidad. A menos de cinco minutos del final, el -11 resultaba insalvable. El arreón final solo maquilló el resultado. Mal arranque para un Scariolo que, si no endereza rápido el rumbo, puede vivir un calvario en el banquillo blanco.

Hapoel, un ciclón ante un Barça sin defensa

Si la derrota del Madrid dolió, la del Barça resultó directamente preocupante. El Hapoel Ibi Tel Aviv, debutante en la Euroliga, pasó por encima de los de Joan Peñarroya con un festival ofensivo que alcanzó los 103 puntos. El marcador refleja la realidad: un Barça blando atrás, sin capacidad de freno, que fue de más a menos hasta terminar superado en todos los aspectos.

El arranque, con Clyburn anotando los siete primeros puntos, alimentó la ilusión. El ex de Efes fue lo mejor del Barça (23 puntos), acompañado por Shengelia y Vesely. También hubo detalles de Laprovittola, que regresa tras una larga lesión. Pero la lista de problemas pesa mucho más: Hernangómez y Satoransky irrelevantes, fichajes como Cale o Marcos sin aportar y, sobre todo, una defensa que hace aguas.

Micic manejó el partido a su antojo (18 puntos), Oturu hizo daño en la pintura y Blakeney castigó desde fuera con 20 tantos. Itoudis, un clásico de la Euroliga, armó un bloque sólido que nunca pareció un novato. Ni siquiera jugar en campo neutral (Sofía) frenó al Hapoel, respaldado por una grada entregada.

Una realidad incómoda

Las derrotas de Madrid y Barça son más que un tropiezo inaugural. Reflejan, de entrada, que ambos proyectos aún están verdes y lejos de lo que exige la Euroliga. El Real necesita definir jerarquías y mejorar de inmediato su acierto exterior. El Barça, directamente, debe aprender a defender si quiere competir en serio.

La temporada es larga, sí, pero la primera jornada ya ha dejado cicatrices. Y la sensación es clara: hoy, en Europa, los dos grandes del baloncesto español no estuvieron a la altura.