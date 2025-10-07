Jarred Shaw, jugador estadounidense de baloncesto, está detenido en Indonesia tras ser pillado con gominolas de cannabis. Él mismo explicó en The Guardian que podría ser condenado a muerte o a una larga condena en prisión por tráfico de drogas. Pero, según el ala-pívot, todo tiene una explicación.

Recordemos que Shaw es considerado un jugador "trotamundos" dada su experiencia en múltiples países como Argentina, Túnez, Tailandia, Japón, Uruguay o Puerto Rico. Sin embargo, el de Dallas recaló en Indonesia en 2022, país en el que ya ha jugado en tres equipos distintos, siendo el último los Tangerang Hawks. Y no le ha ido del todo mal ya que fue campeón del país asiático en 2023, además de haber anotado más de mil puntos. Sin embargo, su vida ha dado un giro de 360 grados en los últimos meses.

El ala-pívot fue detenido por llevar encima 400 dólares en gominolas de cannabis. El jugador, que alegó que recibió estas sustancias junto a su medicación para la enfermedad de Crohn, se encuentra detenido y a la espera de un juicio. Pero Shaw asegura que esta sustancia le sirve para aliviar el dolor crónico que produce la enfermedad inflamatoria. Por tanto, según el jugador, son para uso medicinal y no recreativo.

Pero, ¿cómo llegó a estar en esta situación? El arresto ocurrió cuando Shaw acudió a su vestíbulo a recoger el paquete con los dulces. En ese momento, diez policías vestidos de civil lo arrestaron, acusándolo de posesión de una cantidad significativa de droga. Desde el primer momento, Shaw defiende que esos productos eran para su consumo personal y no para tráfico, pero las autoridades indonesias lo acusan de formar parte de una red internacional de narcotráfico. "Cometí un error estúpido", confiesa el jugador.

Inicialmente, la condena era por la posesión de un kilo de cannabis, de hecho, en su primera comparecencia, los jefes de policía mostraron las gominolas de cannabis, con un peso de 869 gramos: "Me acusaron de casi un kilo. No tenía ni de lejos esa cantidad". Ahora no se sabe si la condena será de pena de muerte o prisión permanente. "Hay gente que me dice que voy a pasar el resto de mi vida en prisión por unos comestibles. Nunca había pasado por algo así. Me sentía solo y no quería volver a despertar", insistió Shaw.

Fuera como fuera, ¿por qué tenía el jugador gominolas de cannabis? Según él mismo, lleva tiempo utilizando "cannabis como medicina" ya que tiene "una enfermedad inflamatoria llamada enfermedad de Crohn que es incurable. Aparte del cannabis, no hay ningún medicamento que me alivie el dolor de estómago, no lo uso para divertirme ni para salir de fiesta", relató el jugador. A pesar de su complicada situación en Indonesia, Shaw no pierde la esperanza de seguir jugando: "acabo de cumplir 35 años, pero todavía me siento joven. Me encantaría continuar mi carrera de baloncesto", recalcó.

Trayectoria e historia de Jarred Shaw

Originario de Dallas (Texas), Shaw fue una prometedora figura del baloncesto en Estados Unidos antes de convertirse en una estrella de la liga indonesia. Tras varios años dando vueltas por el mundo, por fin el ala-pívot encontró su lugar en el Prawira Bandung, equipo con el que logró el campeonato nacional en 2023 y sumó más de 1.000 puntos en tres temporadas. Sin embargo, la tranquilidad que había alcanzado se vio truncada por el dolor de su enfermedad, lo que le llevó a buscar una alternativa terapéutica con cannabis.

Recordemos que no en todos los países el cannabis terapéutico está legalizado. De hecho, en Tailandia, por ejemplo, puede usarlo sin miedo; ahora en Indonesia no es tan fácil ya que el país es conocido por sus leyes extremadamente severas contra las drogas, que incluyen la pena de muerte por tráfico de sustancias ilegales.

De hecho, ahora Shaw se encuentra esperando al juicio, pero su vida en prisión está siendo una pesadilla. El motivo es que el baloncestista, que mide 2,38 metros, fue colocado en una celda con otros 12 reclusos, lo que hizo aún más difícil su adaptación. "Esos días fueron los peores de mi vida", afirma, describiendo el ambiente oscuro y opresivo en el que se encontraba.

Si bien es cierto que la situación de Shaw no es un caso aislado, tanto que activistas y defensores de los derechos humanos han señalado que existen miles de personas en todo el mundo que enfrentan sentencias extremas por delitos no violentos relacionados con el cannabis. Stephanie Shepard, del Last Prisoner Project, comentó que la historia del jugador ilustra un problema global. "En todo el mundo, hay personas que están cumpliendo sentencias severas por delitos relacionados con el cannabis. Estos castigos violan los derechos humanos", afirmó.