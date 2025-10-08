El Barcelona veta al Hapoel Jerusalem y le niega el uso del Palau Blaugrana

Petición rechazada. El Hapoel Jerusalem BC ha solicitado al FC Barcelona poder utilizar las instalaciones del Palau Blaugrana el próximo 15 de octubre para realizar una sesión de entrenamiento, pero el club catalán se lo ha negado, según ha adelantado RAC1.

El equipo israelí disputará el partido de Eurocup ese día frente al BAXI Manresa en el Nou Congost y quería realizar el entrenamiento matutino en el pabellón deportivo del conjunto blaugrana. Como consecuencia, el Hapoel Jerusalem deberá buscar otra alternativa en un clima en el que se esperan concentraciones, protestas y un ambiente muy caldeado en su contra.

NOTÍCIA @EsportsRAC1 🎙️ @daniaguila12 👉 El @FCBBasket ha denegat al Hapoel Jerusalem la petició d'entrenar-se al Palau Blaugrana dimecres 15 d'octubre 👉 L'equip israelià juga al vespre partit d'Eurocup al Nou Congost de Manresa#brac1 pic.twitter.com/oTMs7bs1uB — Esports RAC1 (@EsportsRAC1) October 7, 2025

El propio ayuntamiento del municipio de Manresa pidió suspender el encuentro y los aficionados consideraron "absolutamente inaceptable" que la entidad de Jerusalén visitara el Nou Congost "mientras el estado de Israel está llevando a cabo un genocidio".

Más encuentros con oposición

Además, la próxima semana otros equipos israelíes aterrizarán en España para disputar sus correspondientes partidos. Será el caso del Bnei Penlink Herzliya, que viajará hasta Tenerife para su partido del martes 14. El CB Canarias debutará como local en la Basketball Champions League y se valora hacerlo a puerta cerrada o solo con abonados propios.

La visita del Hapoel Tel Aviv al Roig Arena en Valencia, un día más tarde, el 15 de octubre. Respecto a este partido, el Movimiento BDS - Boicot, Desinversión y Sanciones - también pidió cancelar la cuarta jornada de la Euroliga que se disputa en el Roig Arena con una carta abierta titulada "El baloncesto nos apasiona, el genocidio nos repugna". Además, han convocado una movilización ante el pabellón ese día a las 18:00, coincidiendo con el encuentro.