Acoso de la izquierda radical a un equipo israelí: los Mossos deben escoltarlo para jugar en Manresa

El Hapoel Jerusalén logró entrar en el Nou Congost, donde debía disputar este miércoles (20:45 horas), a puerta cerrada, su partido de la tercera jornada de la Eurocopa ante el Baxi Manresa, pese a los grupos de manifestantes propalestinos que han intentado impedir que la expedición del equipo israelí llegara al pabellón.

El primero de ellos, formado por unas doscientas personas, ha intentado neutralizar la salida del Hapoel rumbo a Manresa cuando el equipo intentaba abandonar el Hotel Barcelona Sants de Barcelona, pero los Mossos d'Esquadra han logrado dispersar a los manifestantes con cargas policiales y gases lacrimógenos.

En los aledaños del Nou Congost, les esperaban varios grupos más de manifestantes, en una concentración organizada por las entidades 'Prou complicitat amb Israel' (Basta de complicidad con Israel), Boicot ICL y Comunitat Palestina de Catalunya, animando a los asistentes a impedir el acceso del Hapoel Jerusalén al complejo deportivo manresano.

Pero a lo largo de la tarde, los Mossos han ido cercando a los diferentes grupos que se habían repartido por los distintos accesos del Nou Congost con el objetivo de bloquear la entrada del conjunto israelí, estableciendo un fuerte cordón policial que ha permitido despejar la zona prácticamente por completo.

Así, el primer equipo en llegar ha sido el Baxi Manresa, que lo ha hecho tres horas antes del partido en dos furgonetas negras tintadas, justo antes de que alcanzase el complejo deportivo el equipo arbitral. Y media hora después, sobre las 18:15, lo ha hecho el Hapoel Jerusalén, que ha alcanzado el Nou Congost, abriéndose paso con un gran dispositivo policial, por el acceso de la C-25.

Mientras, en la zona de La Farinera, unos 300 manifestantes, muchos de ellos con banderas palestinas, gritaban proclamas contra el pueblo israelí tras una gran pancarta que encabeza la concentración con el lema: "Estima el bàsquet; odia el genocidi. Boicot a Israel" (Ama el baloncesto; odia el genocidio. Boicot a Israel).

Según los organizadores de esta acción de protesta, la iniciativa contaba con el apoyo de las peñas del Bàsquet Manresa, el Moviment popular de Manresa y la mayoría de sindicatos en el marco de la huelga general por Palestina prevista para hoy.

Pese a que ambos equipos ya están dentro del pabellón, la manifestación, que en ningún caso ha intentado sobrepasar el cordón policial, sigue activa en la zona. Aunque no impedirá que el partido se dispute a puerta cerrada, tal como estaba previsto.