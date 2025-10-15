El Valencia Basket cede ante los radicales y jugará contra el Hapoel Tel Aviv a puerta cerrada

El Valencia Basket ha tomado una decisión respecto al partido que jugará frente al Hapoel Tel Aviv en el Roig Arena, será a puerta cerrada. Después de varios días de reuniones, se ha optado porque el cuarto partido de la Euroliga no tenga público y se prime "la seguridad de toda la Familia Taronja".

En un primer momento se consideró no vender entradas al público general, aunque no se había comunicado nada respecto a las medidas que deberían adoptar los casi 11.000 abonados con los que cuenta el club. Sin embargo, finalmente se ha optado por cerrar la cancha a todo el público con el objetivo de evitar incidentes.

Las protestas anunciadas

Está convocada una manifestación frente al Roig Arena a las 18:00, dos horas y media antes de que dé comienzo el encuentro, para protestar "contra el genocidio de Israel en Palestina" y para pedir la expulsión de los equipos de este país de las competiciones europeas.

Además, se había solicitado la suspensión del encuentro, pero esa decisión solo puede ser tomada por el consejero delegado de la competición, según las normas de la Euroliga.

El comunicado oficial del conjunto Taronja

"Valencia Basket ha apurado todas las opciones posibles para que sus abonados no tengan que perderse el partido de EuroLeague de mañana en el Roig Arena. Pero ante el riesgo existente y las recomendaciones de las fuerzas y cuerpos de seguridad así como la delegación del gobierno, el club se ve obligado a poner por delante la seguridad tanto de aficionados como de trabajadores, tomando la decisión de que el encuentro se dispute a puerta cerrada", explica el mensaje compartido.

Asimismo, se afirma: "El Club sabe que, en el contexto actual, ninguna decisión es del agrado de todos, pero en este caso se cree conveniente primar por encima de cualquier otra cosa la seguridad de toda la Familia Taronja y apostar por la decisión "menos mala"".

Mismas medidas de otros clubes

De esta forma, se suma a la decisión que adoptaron el domingo La Laguna Tenerife y el Baxi Manresa. El primer conjunto se enfrentó al Bnei Herzliya este martes en la Basketball Champions League con triunfo 108-85 para los canarios. El Baxi Manresa se mide al Hapoel Jerusalem este miércoles a las 20:45 en la Eurocopa.

En el último caso también se encuentra convocada una manifestación a las 16:00 en el aparcamiento del Nou Congost de Manresa, bajo el lema 'Paremos el partido; paremos el genocidio'. Por otro lado, se establecerá un perímetro de seguridad amplio comandado por los Mossos d’Esquadra para facilitar la llegada de los equipos y evitar incidentes.