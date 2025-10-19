Triple 'imposible' desde 27 metros: ¿la mejor canasta de la historia de la ACB?

Una imagen vale más que mil palabras, y después de lo que hizo Rafa Luz este sábado en el Polideportivo de Andorra —apodado por los aficionados como la Bombonera— seguimos quedándonos boquiabiertos.

Fue en el partido de la tercera jornada de la Liga Endesa que el MoraBanc Andorra le acabaría ganando al Bàsquet Girona después de dos prórrogas (115-113).

Al final del último cuarto del tiempo reglamentario, los visitantes iban ganando por 89-92 y ya acariciaban la victoria porque quedaba poco más de un segundo para el final del partido. Pero entonces apareció Rafa Luz para iluminar a los suyos.

Okoye, jugador estadounidense nacionalizado nigeriano del Andorra, cogió el balón y sacó rápidamente. Le pasó la pelota a su compañero, situado a su izquierda, muy cerca de la esquina de la propia zona andorrana. El base brasileño agarró el balón con las dos manos, saltó realizando medio giro para enfocar su mirada hacia la canasta contraria y ejecutó un potente tiro con ambas manos desde 27 metros.

El resto fue de película: la pelota sobrevoló la cancha, la bocina sonó cuando había rebasado la mitad y en su trayectoria descendente, una vez que el tablero se había iluminado en rojo, el balón acabaría colándose por el aro para delirio del MoraBanc Andorra y de toda la afición local.

ESTO NO ES REAL

QUÉ ACABAMOS DE VER QUÉ TREMENDA LOCURA ACABA DE METER RAFA LUZ PARA FORZAR LA PRÓRROGA

Empate a 92 gracias a ese triple increíble de Rafa Luz. El chute de adrenalina impulsó al Andorra en una prórroga competida al límite. Porque los catalanes no bajaron los brazos. Lucharon contra el inesperado golpe de última hora, pero siguieron compitiendo hasta el último aliento para vender muy cara su derrota después de dos tiempos extra.

Ganó finalmente el MoraBanc Andorra por solo dos puntos (115-113) gracias a ese triplazo de Luz que iluminó la Bombonera. Un triplazo increíble, antológico. Posiblemente el mejor de la historia de la Liga ACB.