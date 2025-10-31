El baloncesto europeo volvió a vivir una noche memorable en la Euroliga. El motivo es que el Real Madrid demostró que la defensa puede ser tan decisiva como el ataque al firmar una actuación que quedará grabada en los registros de la competición. ¿Qué sucedió? En su victoria por 84-58 ante el Fenerbahce, el conjunto blanco igualó el récord de tapones en un solo cuarto, con seis, todos ellos logrados en el segundo período.

No hay que pasar por alto que, hasta ahora, solo cuatro equipos habían alcanzado esa cifra: el Estrasburgo en la temporada 2015-2016 contra el Khimki; el propio conjunto ruso ese mismo curso frente al Estrella Roja y, más tarde, en 2018-2019 contra el Zalgiris; y el Barça en la campaña 2021-2022 ante el Maccabi de Tel Aviv, según los datos oficiales de la Euroliga.

Pero no solo eso, sino que los de Scariolo querían más... El Real Madrid sumó siete tapones en la primera mitad del encuentro, igualando el mejor registro histórico del club en ese tramo, logrado en la temporada 2022-2023 ante el ALBA Berlín. Y, al final del partido, el equipo cerró su actuación con nueve tapones, igualando la segunda mejor marca histórica del torneo, compartida con un duelo del Real Madrid ante el Maccabi en 2012-2013.

¿Quiénes fueron los artífices de este nuevo hito en el baloncesto? El protagonismo individual recayó en Usman Garuba, autor de cuatro tapones —tres de ellos en apenas seis minutos del segundo cuarto—, seguido por Walter Tavares, con tres, y el canadiense Trey Lyles, con dos. Su impacto defensivo fue clave para desarticular al ataque turco y mantener la ventaja desde el segundo cuarto.

A ningún aficionado al baloncesto se le escapa que los tapones, más allá del gesto espectacular, reflejan un componente estratégico esencial: alteran la confianza del rival, favorecen las transiciones rápidas, refuerzan la moral del equipo y evidencian la coordinación colectiva. En el Movistar Arena, el Real Madrid no solo igualó un récord estadístico, sino que ofreció una lección de defensa como arte y disciplina, recordando que el esfuerzo silencioso también puede marcar el rumbo de una temporada.