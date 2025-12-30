El Real Madrid ha ganado por 80-91 en su visita al UCAM Murcia y ha aumentado su distancia como líder de una Liga Endesa que en esta jornada 13 ha prolongado la lucha por los billetes hacia la Copa del Rey, con sendos triunfos del Unicaja de Málaga por 105-83 contra el Joventut Badalona y de La Laguna Tenerife por 80-75 ante el Coviran Granada.

Se abrió este martes la tanda de partidos en el Coliseum de Burgos, donde el Recoletas Salud San Pablo y el Dreamland Gran Canaria vivieron un duelo reñidísimo y que solo se desniveló a favor de los locales a la mitad del cuarto periodo. Jhivvan Jackson impulsó entonces un parcial de 7-0, todo tiros libres, que cuajó un hueco vital en el marcador (78-69).

Pese al empeño de Mike Tobey y de Pierre Pelos, el 'Granca' terminó sucumbiendo por 94-81 y ahora tiene balance de 5-7 en la clasificación liguera; mientras, el equipo burgalés volvió a ganar después de casi tres meses y cogió oxígeno (17º, 2-11) en su lucha por salir del descenso.

Para ese objetivo, se benefició de que su otro gran adversario, el Granada (18º, 1-12), manejase mal el desenlace de otro reñido encuentro. Sobre el parqué del Pabellón de Deportes Santiago Martín, los locales se recuperaron de una actuación discreta (18-26, 21-29) y tras el descanso consumaron su remontada que cristalizó en esos minutos decisivos.

El veteranísimo base brasileño Marcelinho Huertas, autor de 24 puntos y 29 créditos de valoración, comandó el triunfo de un Tenerife que va cuarto; ahora luce un balance de 9-4 y se sitúa entre el Valencia Basket (3º, 9-2) y el Barça (5º, 8-4), en una tabla liguera descabalgada por sendos compromisos 'taronjas' y culés en la jornada 19 de la Euroliga.

Además, hubo dos duelos directos por coger puestos con el horizonte copero cada vez más cerca. En Málaga, la igualdad se rompió mediado el tercer cuarto a favor de un Unicaja donde sobresalió Alberto Díaz con 14 puntos y 16 créditos de valoración; esto dejó al equipo malagueño sexto y con idéntico registro de 8-5 que el Joventut, que ahora es séptimo.

Y el colofón de enfrentamientos directos estuvo en el Palacio de los Deportes de Murcia, con el tenista Carlos Alcaraz entre los numerosos asistentes y el liderato en juego antes de cerrar este año 2025. Aunque pusieron cierta oposición en el arranque, los anfitriones se vieron a remolque en cuanto carburaron Mario Hezonja y Facundo Campazzo.

Andrés Feliz y Sergio Llull los auspiciaron y además, Alex Len mostró mejor cara que en compromisos anteriores de un Real Madrid que asestó el golpe definitivo al comienzo del cuarto periodo. Esta victoria ubicó a los pupilos de Sergio Scariolo con un balance de 12-1 en la cumbre de la tabla, precisamente con el UCAM a su rebufo desde el segundo lugar (10-3).