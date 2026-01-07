Una imagen inédita sacude la Champions de baloncesto: se quedan con un jugador en pista y el partido dura siete minutos

El Trapani Shark se enfrentaba contra el Hapoel Holon en el play-in de la FIBA Basketball Champions League, partido para el que el entrenador de los italianos, Alex Latini, solamente contó con cinco jugadores. El club evitó así una multa económica de 600.000 euros prevista por el reglamento internacional, pero apenas llegaron a disputarse siete minutos de encuentro.

Alessandro Cappelletti, Francesco Martinelli, Fabrizio Pugliatti, Riccardo Rossato y Luigi Patti fueron los únicos que estuvieron disponibles para vestir la camiseta del Trapani Shark. Cabe destacar que Patti y Martinelli son dos jóvenes nacidos en 2007 y 2008, respectivamente, y estaban completando su estreno con el primer equipo.

El momento y comunicado de la competición

Con el luminoso 34-5 después de haberse disputado cinco minutos, tres jugadores del conjunto italiano decidieron abandonar la cancha quedándose únicamente Luigi Patti y Francesco Martinelli. Fue entonces cuando Patti hizo su quinta falta personal y el partido se dio por finalizado a falta de tres minutos y cinco segundos para el final del primer cuarto.

Only two players for Trapani now pic.twitter.com/pCTgPnxMFJ — Alessandro Luigi Maggi (@AlessandroMagg4) January 6, 2026

La competición anunció el por qué de la cancelación del encuentro y las consecuencias deportivas para el Trapani: "El partido entre Hapoel Netanel Holon y Trapani Shark fue registrado como una derrota por defecto para Trapani (38-5), ya que el equipo tenía menos de dos jugadores en la cancha listos para jugar".

"De acuerdo con el Art. 14.5.4 del Reglamento de Competición de la BCL, un club que pierda cualquier partido por incomparecencia o por defecto en los Play-Ins y los Play-Offs perderá la serie. Tras lo anterior, Hapoel Netanel Holon se clasifica para los octavos de final de la Basketball Champions League", explicaron.

The game between Hapoel Netanel Holon and Trapani Shark has been recorded as a loss by default for Trapani (38-5), as the team had fewer than two (2) players on the court ready to play. According to Art. 14.5.4 of the BCL Competition Regulations, a club that loses any game by… pic.twitter.com/nHM46BDkqN — Basketball Champions League (@BasketballCL) January 6, 2026

Problemas desde el inicio de temporada

El conjunto italiano atraviesa una situación económica y deportiva delicada. Según informa Basket News, ya el equipo comenzó la temporada 2025-26 con una deducción de cuatro puntos de la Federación Italiana y recibió una penalización adicional de un punto en la campaña.

La plantilla no se presentó a la última jornada de Serie A ante el Virtus Bolonia, por lo que el encuentro se le dio por perdido por 20-0. Esta decisión se produjo por "la necesidad de evitar una multa adicional y una humillación deportiva en términos de puntos en la clasificación", según aseguraron en un comunicado desde el propio club.

Asimismo, denunciaron una persecución institucional de la FIP y la Liga, lo que ha provocado sus decisiones recientes. El Trapani Shark señaló a los organismos como responsables, rechazó retirarse voluntariamente y anunció acciones judiciales para defender su honor y su inversión en el baloncesto siciliano.

Denuncia de la situación

Valerio Antonini, el presidente del Trapani, también mostró su descontento con un duro mensaje: "Gracias a la FIP y a la Liga por habernos reducido a estas condiciones bloqueando las inscripciones, no permitiendo el 5+5 ni la inscripción del entrenador Latini, y toda esa serie de injusticias escandalosas que agradezco al expresidente Garaffa que haya mencionado en su comunicado de hoy".

Posteriormente, siguió manifestando su indignación: "¡Una vergüenza absoluta a la que ni siquiera la FIP Sicilia ha intentado poner freno en lo más mínimo! Solitarios y abandonados, incluso por parte de aquellos que debían animarnos y que, por el contrario, nos han boicoteado de todas las formas posibles, además de insultarme de manera indecorosa".