Manifestantes pro Hamás claman contra el Maccabi de Tel Aviv: "Fuera de Madrid"

Un centenar de personas se han congregado la tarde-noche de este jueves ante el Movistar Arena para clamar contra el "genocidio israelí" en Palestina y denunciar el uso del deporte "como herramienta de normalización de un Estado", coincidiendo con el encuentro entre el Real Madrid y el equipo israelí Maccabi Tel Aviv, al que pidieron que se "fuera de Madrid".

Bajo el lema 'Por genocida, fuera Israel del baloncesto', decenas de personas han desafiado al frío y se han concentrado en la Plaza Salvador Dalí coincidiendo con el partido de la Euroliga, que se disputa a puerta cerrada por motivos de seguridad, convocados por más de 250 entidades sociales.

Ataviados muchos de ellos con kufiyas, el tradicional pañuelo palestino, los congregados han portado banderas de Palestina y pancartas con lemas como 'Cazan en Gaza' y han coreado consignas como 'Free Palestine' (Palestina Libre), 'Donde están, no se ven, las sanciones a Israel', 'Boicot, boicot a Israel', 'Maccabi Tel Aviv, fuera de Madrid' o 'No son deportistas, son genocidas'.

Todo ello bajo unas fuertes medidas de seguridad que rodearon la zona del partido y con los manifestantes a unos cien metros de la valla que les separaba del recinto del encuentro. Un dispositivo que contó con una zona de seguridad ampliada y un vallado perimetral en la zona del recinto, cortes de tráfico en la zona y en los accesos al párking.

Una turba bloquea los accesos al Movistar Arena y vomita su odio contra Israel. El partido entre el Real Madrid y el Maccabi Tel Aviv se juega a puerta cerrada no por la "presión popular", sino por la connivencia del Gobierno con la izquierda antisemita.pic.twitter.com/eoKcvBB8z2 — Guaje Salvaje (@GuajeSalvaje) January 8, 2026

Todo vigilado por cerca de 400 efectivos de la Policía Nacional, que velaron por la seguridad en la zona, a los que se sumaron componentes de la Policía Municipal de Madrid, quienes dieron apoyo en tareas de regulación y cortes de tráfico. También habrá seguridad del propio club y del recinto, así como Bomberos y Samur-Protección Civil.

Los convocados fueron llegando poco a poco a la Plaza de Dalí y fue a partir de las 19 horas cuando la zona se fue abarrotando de manifestantes. Una enorme pancarta con la bandera de Palestina se desplegó pegada a la valla que les separaba del Movistar Arena, mientras que otros portaban pancartas o banderas palestinas.

Una protesta sólo alterada momentáneamente por la irrupción de una persona simpatizante de Israel. "Vamos Maccabi, os vamos a destrozar", clamó antes de ser retirado de la zona por efectivos de la Policía Nacional.

"TODAS LAS FORMAS DE OPOSICIÓN AL GENOCIDIO DE ISRAEL SON NECESARIAS"

"Vengo en solidaridad con el pueblo de Gaza", ha expresado uno de los manifestantes, mientras que otro, identificado como Luis, recalcó que protestaba "contra la presencia de un equipo que representa el estado genocida de Israel aquí en Madrid en estos momentos".

"Pienso que todas las formas de oposición al genocidio que está cometiendo Israel en Gaza son necesarias. No solo son lícitas y legítimas, sino que son absolutamente necesarias. Protestar contra la presencia de un equipo deportivo, creo que es una forma más de rechazar que Israel sienta que hay un rechazo social en el mundo, en el planeta entero, a la matanza que está perpetrando en Gaza", ha asegurado a Europa Press.

Esta persona ha insistido en que "este tipo de partidos no se debería estar celebrando" y que "no se debería haber permitido que ningún equipo de Israel, actualmente, hasta que no cese el genocidio, participase en ninguna competición internacional", demandando igualmente "medidas mucho más contundentes, tanto en la Unión Europea como aquí en España, como la ruptura de relaciones diplomáticas con el Estado de Israel".

Otro manifestante, Pepe, ha participado en la convocatoria para apoyar que "no se permita a Israel blanquear toda su política en Gaza". "Es un exterminio que no tiene perdón de Dios y que no se entiende cómo las fuerzas políticas no son capaces de tomar iniciativas para evitarlo y denunciarlo e impedirlo", ha expresado, y ha recordado que "el deporte siempre se ha utilizado para publicidad", mientras arrancaban con fuerza los gritos de "boicot a Israel".

A la concentración han acudido, entre otros, la secretaria general de Podemos y diputada, Ione Belarra, que ha exigido una vez más al Gobierno que "rompa todas las relaciones con el estado genocida" de Israel, y el portavoz de la formación, Pablo Fernández.