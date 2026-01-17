La FEB nacionaliza a Rhys Selby: así es el prodigio de 15 años que ilusiona al Madrid

La Federación Española de Baloncesto – FEB – ha nacionalizado a Rhys Selby Robinson, el escolta de la cantera del Real Madrid. El estadounidense de 15 años y 1,97 metros recibió el pasado 13 de enero la nacionalidad española mediante ‘carta de naturaleza’. Por ello, en el caso de ir convocado con la selección española absoluta en el futuro no ocuparía la plaza de nacionalizado.

Rhys Selby es uno de los jugadores con más proyección de futuro de la plantilla madridista nacido en 2010 y se ha seguido el mismo paso que con otro canterano, Eli John Ndiaye. El ala-pívot nació en Senegal y en 2020 recibió la ‘carta de naturaleza’, pero en estos momentos se encuentra sin equipo.

Se decantó por el Real Madrid

El recién nacionalizado Robinson nació en Redwood City, en el estado de California y se formó en el instituto Oakland Soldiers Blue, uno de los semilleros del baloncesto estadounidense en la costa oeste. En 2024 firmó un contrato de varios años con el Real Madrid, aunque fueron varias las propuestas que recibió en la NCAA y otras vías de desarrollo como Overtime Elite.

Sin finalizar la etapa de high school hizo las maletas con destino a España y jugó la Minicopa Endesa disputada en Málaga formando parte del quinteto ideal. Se integró rápido en el cadete A del Real Madrid y comenzó a participar en torneos de máximo nivel. Incluso, fue campeón de España con la Comunidad de Madrid.

Una apuesta de futuro

Con el ‘5’ a la espalda, tiene algunas similitudes con Rudy Fernández. Se trata de un escolta polivalente, atlético y energético. Capaz de actuar como base gracias a su visión de juego y toma de decisiones, además, tiene una gran influencia en la cancha. En su familia, su padre Mark se formó en Indiana University y jugó al baloncesto profesional en Reino Unido.

El paso dado por la Federación Española de Baloncesto responde a la confianza depositada en esta joven promesa. Es importante que el movimiento se haya realizado antes de cumplir los 16 años porque esquiva la normativa FIBA de no poder jugar hasta las 23 años de producirse la nacionalización después de esa edad. De no ser convocado con otra selección antes de los 21, competirá como un español más.