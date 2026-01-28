Muere Brad Branson, histórico del Real Madrid y leyenda del Valencia Basket, a los 67 años

Brad Branson, exjugador de baloncesto estadounidense, quien también disponía de nacionalidad española y pasó por las filas del Real Madrid y el Pamesa Valencia, ha fallecido a los 67 años. Con el conjunto blanco ganó la Copa Korac.

En 1980, fue elegido en la posición 45ª del Draft de la NBA por parte de los Detroit Pistons y acabó marchándose al Sacramora Rimini de la liga italiana. Fue dos años después cuando debutó en Estados Unidos con Cleveland Cavaliers, donde jugó la recta final de la temporada. En la siguiente temporada vistió la camiseta de Indiana Pacers.

Su paso por España

Estuvo poco tiempo en la liga estadounidense; en 1983, el expívot fichó por el Basket Brescia de Italia y se mantuvo allí durante tres temporadas. En 1986, hizo las maletas hacia España y aterrizó en la capital para entrar a formar parte del vestuario del Real Madrid. En el club blanco disputó 100 partidos en dos temporadas y levantó la desaparecida Copa Korac.

Desde el club han mostrado su pésame: "El Real Madrid CF, su presidente y su Junta Directiva lamentan profundamente el fallecimiento de Brad Branson, jugador de nuestro equipo de baloncesto entre 1986 y 1988". Además, han expresado "sus condolencias y su cariño a todos sus familiares, a sus compañeros y a todos sus seres queridos".

Comunicado Oficial: fallecimiento de Brad Branson. — Real Madrid Basket (@RMBaloncesto) January 28, 2026

Finalizada su etapa en Madrid, llegó al Pamesa Valencia — actual Valencia Basket — y estuvo durante seis temporadas antes de retirarse en 1994. En los 'taronjas', el expívot fue una pieza importante en la consolidación del club en la máxima categoría del baloncesto español. "Valencia Basket quiere transmitir el pésame por el fallecimiento de Brad Branson, jugador que defendió los colores de nuestro club entre 1988 y 1994 y que falleció en el día de ayer a la edad de 67 años", expresó.

Una gran huella en Valencia

Branson es el jugador estadounidense que más temporadas ha disputado con el primer equipo del Valencia, con 230 partidos. Como homenaje, el Valencia Basket guardará un minuto de silencio en el partido que disputa el equipo masculino ante el Maccabi Playtika Tel Aviv en el Roig Arena: "El club quiere enviar a su familia mucho ánimo y fuerza en estos momentos tan complicados, de manera muy especial a su hija Natalia, que fue trabajadora de nuestro club, y trasladarles todo nuestro apoyo", concluyó el comunicado.

Se va un pedazo de nuestra historia. Descansa en paz, Brad 💔 Cas 👉 Valencia Basket transmite el pésame por el fallecimiento de Brad Bransonhttps://t.co/lj9BgZc5vC Val 👉 Valencia Basket transmet el condol per la defunció de Brad Bransonhttps://t.co/cQEot8GNKL Eng 👉… pic.twitter.com/RojmapvmZp — Valencia Basket Club (@valenciabasket) January 28, 2026

Desde la ACB también mostró "su pesar por la muerte de una auténtica leyenda del baloncesto en general y de la historia del Valencia Basket en particular" y envió "su más sentido pésame a sus familiares y amigos". Además, destacó la "conexión total" con Valencia, "no solo en lo profesional, también en lo personal".