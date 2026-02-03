Un entrenador de baloncesto estalla ante las críticas por abroncar a sus jugadoras: "¿No queremos igualdad?"

Roberto Íñiguez, entrenador del Spar Girona de baloncesto femenino, no ha podido estar más acertado. Este fin de semana, durante el partido de la Liga Femenina Endesa de Baloncesto disputado ante el Estepona en el Pabellón Municipal Gerona-Fontajau, el técnico vitoriano fue abucheado por no pocos aficionados. ¿El motivo? Haberle echado la bronca a sus jugadoras.

Íñiguez, de 58 años, estaba muy enfadado en la rueda de prensa posterior al encuentro, que su equipo ganó al Estepona por un contundente 88-62. "¿Por qué en el baloncesto masculino, cuando Obradovic pide un tiempo muerto y pega una bronca ya tremenda a todos, o Jasikevicius coge a un jugador desde aquí (señalando el cuello de la camiseta) y le pega una bronca, son muy buenos entrenadores? Qué carácter, qué maravilla y en femenino, cuando un entrenador pega una bronca a una jugadora de baloncesto profesional, oyes en la grada: ‘Uh, uh, uh’. ¿Uh, qué?, ¿uh, qué?, ¿uh, qué?", se preguntaba el técnico vasco.

Roberto Íñiguez reflexiona sobre las broncas a las jugadoras y la diferencia de reacciones entre el público del femenino y del masculino: "Somos profesionales. ¿No queremos igualdad en todo? ¿O solo en lo bueno?" ¿Qué opináis? 🤔pic.twitter.com/jiNtcGtJ0l — Anaïs López (@anaislopez23) February 3, 2026

"Somos profesionales, ¿no queremos igualdad en todo o solo lo bueno? Son jugadoras de baloncesto profesionales. Yo les quiero como a mi hijo, pero no les consiento que no jueguen los 40 minutos por respeto al público y, sobre todo, respeto a ellas mismas", se quejaba el entrenador del Spar Girona.

De esta forma, Roberto Íñiguez dejaba claro que nunca va a cambiar su forma de entrenar: "Como exjugador viví situaciones en las que se bajaba el ritmo y no me gustó. Como entrenador no lo voy a repetir nunca. Cada segundo en la Liga Femenina es precioso y hay que exprimirlo al máximo", destacó.