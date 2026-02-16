Las Estrellas se llevan el novedoso All Star de la NBA liderados por Anthony Edwards

El equipo de los talentos emergentes se proclamó vencedor este domingo del partido que clausuró el fin de semana de las estrellas en Los Ángeles. Se impusieron en el duelo decisivo al grupo de los más experimentados, dejando al combinado mundial en tercer lugar sin conocer el triunfo. Anthony Edwards fue la figura clave.

La organización implementó un nuevo formato para revitalizar el evento, dividiendo a los participantes en tres escuadras: dos de jugadores norteamericanos —separados por edad— y uno formado por figuras internacionales.

En el primer choque, los noveles superaron al bloque foráneo por 37-35 tras una prórroga. Edwards forzó el tiempo extra con un triple decisivo cuando sus rivales dominaban el marcador, frustrando la ventaja inicial del oponente.

Posteriormente, cayeron por un ajustado 40-42 frente a los veteranos. Pese a la ventaja de las Barras gracias a LeBron James, De'Aaron Fox anotó un lanzamiento lejano sobre la bocina para sellar el triunfo de los de mayor edad.

El 'Equipo Barras' también venció a los internacionales (48-45) con una gran actuación de Kawhi Leonard. En el bando perdedor destacó el francés Victor Wembanyama, quien sumó 33 puntos y 8 rebotes en el cómputo global.

El combinado del resto del mundo acusó las bajas de figuras como Giannis Antetokounmpo o Shai Gilgeous-Alexander. Además, estrellas como Luka Doncic y Nikola Jokic tuvieron una participación testimonial.

La final enfrentó a las dos escuadras estadounidenses, resolviéndose a favor de la juventud con un contundente 47-21. Edwards, escolta de los Timberwolves, alzó el trofeo Kobe Bryant al Jugador Más Valioso.