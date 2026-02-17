Hezonja, Djordjevic, Rudy Fernández, Anna Cruz y Silvia Domínguez, entre los galardonados en los Premios Gigantes

La prestigiosa revista ‘Gigantes del Basket’ celebró este lunes en Madrid la Gala de la XXXVIII Edición de sus ‘Premios Gigantes’, aprovechando además para conmemorar los 40 años cumplidos por la publicación y homenajeando a leyendas como Rudy Fernández, Sasha Djordjevic, Anna Cruz o Silvia Domínguez. Entre los premios anuales destacaron los de Facundo Campazzo, Mario Hezonja, Álex Mumbrú, Melwin Pantzar, Leticia Romero e Iyana Martín.

El citado Campazzo, Aina Ayuso y las Selecciones Femeninas fueron los Gigantes del Año, comandando una amplia lista de premiados. Se han repartido las preciadas ‘G’, repartidas en 27 categorías.

Así, las Gs de Leyenda recayeron en Rudy Fernández, Silvia Domínguez, Anna Cruz y Sasha Djordjevic, que recibió su galardón

de manos de Sergio Scariolo. Cuatro estrellas que hicieron disfrutar con su juego. El Valencia Basket masculino, el BAXI Ferrol femenino, Diego Ocampo (Entrenador), Álex Mumbrú (Entrenador Internacional), Mario Hezonja y Leticia Romero (Liga Endesa), Gonzalo Corbalán

(Latinoamericano) recibieron también reconocimiento.

Recibió premio también el vínculo de Mikel Izal con el baloncesto, mientras que en las nuevas generaciones se distinguió a Iyana Martín, Melwin Pantzar, Somto Okafor y Gerard Fernández y en los despachos a Félix Hernández, Luis Arbalejo). También se recordó, en emocionantes momentos, a Rafa Rullán, Xabier Añúa, Semenova, Brad Branson, los árbitros Pedro Hernández Cabrera, Chuchi Arencibia y Vicente Sanchís, los In Memoriam del curso.

Además, la gala de los Premios Gigantes sirvió para conmemorar los 20 años del oro del Mundial de Japón 2006, con un reencuentro muy especial de buena parte de los jugadores que conformaron aquella selección, y que recibieron un precioso homenaje durante el evento.