El Real Madrid arrasa al Unicaja y se cita con el Valencia Basket en las semifinales

El conjunto madridista no dio opción a la sorpresa y se impuso con una autoridad aplastante al Unicaja Málaga (100-70). Con una imponente salida y un apabullante dominio en el juego interior, el Real Madrid asustó de inicio a fin al conjunto malagueño que no logró dar respuesta en ningún momento a su rival y que acabó arrollado por el conjunto de Sergio Scariolo, que se tomó la revancha de la final copera de 2025.

El capitán del Real Madrid, Sergio Llull, se convirtió en el jugador con más minutos en la historia de la Copa del Rey, al superar al ya retirado Felipe Reyes. Según los datos de la ACB, Llull llegaba a esta edición con 967 minutos en la Copa, solo por detrás de Reyes, que acumuló 976, y del también ya retirado Juan Carlos Navarro, que sumó 973.

Su próximo rival

Los de Chus Mateo se verán las caras el sábado con el Valencia Basket. El equipo 'taronja', que ejerce de anfitrión, ya hizo los deberes previamente al derrotar al Asisa Joventut por 95-84, asegurándose su presencia en la lucha por el título.

Relacionado Unicaja Baloncesto recibirá el Premio APDM 2025 por su ciclo histórico de títulos

En este partido, Ricky Rubio fue el motor del equipo catalán, después de su regreso a la Copa tras dieciséis años de ausencia, muy bien acompañado por Cameron Hunt. El base de Masnou repartió juego, reboteó y anotó, pero lo hizo básicamente desde la línea de tiros libres y su 2/12 en tiros de campo pesó mucho. Sin embargo, tras el paso por el banquillo para bajar pulsaciones, el Valencia retomó el mando.

Por el otro lado del cuadro, la emoción continúa este viernes en el torneo del KO. El Kosner Baskonia y La Laguna Tenerife abren fuego a las 18:00 horas, mientras que el Barça y el UCAM Murcia cerrarán los cuartos a las 21:00.