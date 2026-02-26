El Real Madrid venció este jueves de manera contundente al Bayern de Múnich (93-70) en un partido que dominó desde el principio y que sirvió como bálsamo tras la decepción copera, con Sergio Scariolo pitado por una parte de la afición blanca antes del encuentro.

Había cierta expectación por cómo sería el recibimiento al equipo tras caer en la final de la Copa del Rey ante el Kosner Baskonia y en la vuelta de Rathan-Mayes, tras jugar la pasada temporada en el club, al Movistar Arena. Con sitios vacíos aún en el pabellón, en una entrada que se situó sobre el 55% de asistencia, un sector de la grada silbó cuando el 'speaker' anunció a Scariolo, quien esta semana, en la que la plantilla hizo "autocrítica", se responsabilizó de dicha derrota.

Ante los problemas en el ataque estático, el Madrid tardó dos minutos en inaugurar su casillero gracias a un contrataque finalizado por Hezonja -ocho puntos-, atento en el balance defensivo y forzando un tapón sobre 'Neno' Dimitrijevic. Ante el poco acierto exterior, 0/3 en triples, los blancos aumentaron las prestaciones atrás con un activo Okeke, 10-4 (min.5).

Feliz rompió la mala racha desde el 6,75 y el Madrid, pese a sus cinco pérdidas en ataque y un parcial favorable a los bávaros de 2-6 en los últimos dos minutos del cuarto, se marchó por delante gracias a la calidad de Trey Lyles en la pintura, 19-12 (min.10).

El Bayern, que no encestó ninguno de sus cuatro intentos desde el perímetro en el cuarto inicial, tomó aire gracias a la inspiración del estadounidense Justinian Jessup, con dos triples casi consecutivos. Sin embargo, la segunda unidad de Scariolo mostró su mejor rendimiento. La agresividad de Feliz y Deck y el equilibrado trabajo en ambos lados de la pista de la dupla interior Lyles-Garuba obligaron a Svetislav Pesic a parar el partido, 30-20 (min.13).

El técnico 'merengue' continuó con una constante rotación entre sus piezas, solo Len se quedó sin jugar en la primera mitad, y el Madrid se fugó hasta los 18 puntos de ventaja (42-24, min.16), con Lyles y Hezonja autores de 10 tantos cada uno. Los alemanes respondieron con un parcial de 5-0 a la salida de un tiempo muerto pero se marcharon al descanso con la máxima de 20 después de un tiro a media distancia de Tavares sobre la bocina, redondeando un segundo cuarto excelente, 53-33 (min.20).

Los buenos porcentajes locales, con 12/15 (80%) en tiros de dos y 7/15 (46,7%) desde el triple, contrastaron con el pobre acierto de los de Pesic, influenciados por la defensa blanca, con 9/23 (39,1%) en lanzamientos de dos y 3/11 (27,3%) desde más allá del arco.

Pese a los intentos de los germanos por rebajar la renta a la salida de los vestuarios, Hezonja continuó con su recital de lanzamientos y disparó a los suyos, 65-41 (min.26). El Madrid sumó a Abalde a su recital exterior y obligó nuevamente a Pesic a cortar la hemorragia, que se iba hasta los 30 de diferencia, 74-45 (min.28).

Ya con Alex Len en cancha, los blancos dividieron aún más la rotación y acabaron un choque que pasó a ser un mero trámite, que sirvió además para reponer moral y ánimo después de la derrota en la final de Copa. El capitán Sergio Llull animó a la parroquia local con varios triples marca de la casa y la afición despidió con aplausos a los suyos tras el 93-70 final.

Ficha técnica :

Real Madrid, 93 (19+34+25+15): Campazzo (4), Abalde (9), Hezonja (16), Okeke (5) y Tavares (11) -cinco inicial-, Maledon (2), Feliz (9), Llull (9), Deck (9), Lyles (12), Garuba (3) y Len (4).

Bayern de Múnich, 70 (12+21+14+23): Dimitrijevic (11), Rathan-Mayes (11), Lucic (4), Da Silva (4), McCormack (-) -cinco inicial-, Giffey (6), Voigtmann (5), Jessup (17), Jovic (-), Fischer (-), Mike (2) y Gabriel (10).

Árbitros: Damir Javor (SVN), Gytis Vilius (LTU), Josip Radojkovic (HRV). Señalaron falta técnica a Vladimir Lucic, del Bayern de Múnich (min.18).

Incidencias: Partido de la jornada 29 de la Euroliga disputado en el Movistar Arena ante 9.728 espectadores.