La Euroliga reubica a los equipos de Israel y al Dubai Basketball en sedes alternativas

La dirección de la máxima competición continental de baloncesto ha tomado una decisión drástica, pero necesaria para garantizar el desarrollo normal del calendario deportivo. La Euroliga ha comunicado de forma oficial la aprobación de diversas sedes alternativas para que los conjuntos de Israel, así como el equipo representante de los Emiratos Árabes Unidos, puedan disputar sus compromisos como locales en lo que resta de la temporada regular 2025-26.

Esta medida afecta tanto a la competición principal como a los encuentros correspondientes a la BKT EuroCup, y responde directamente a la delicada situación de seguridad que atraviesa en estos momentos la región. El objetivo principal de los organizadores es salvaguardar la integridad física de todos los deportistas, cuerpos técnicos y aficionados, al tiempo que se asegura la continuidad del torneo.

EuroLeague action returns tomorrow with Round 30 🍿 Round schedule presented by @Visa pic.twitter.com/tMYyLtRnYh — EuroLeague (@EuroLeague) March 4, 2026

Los nuevos escenarios

De este modo, el Maccabi Rapyd Tel Aviv, uno de los clubes históricos del continente, abandonará temporalmente su feudo habitual para disputar todos sus partidos en condición de local en la capital de Serbia. El histórico pabellón Aleksandar Nikolic Hall de Belgrado se convertirá en su nueva casa.

Por otro lado, la reubicación también afecta de lleno a otros representantes del país hebreo. El Hapoel IBI Tel Aviv se trasladará a la vecina Bulgaria, donde jugará sus respectivos encuentros europeos en la capital, concretamente en las instalaciones del Arena 8888 de Sofía.

En lo que respecta a la nueva franquicia emiratí, el Dubai Basketball también tendrá que ejercer como equipo anfitrión lejos de su territorio original. La ciudad elegida ha sido Sarajevo, en Bosnia y Herzegovina, donde el moderno recinto Zetra Arena acogerá sus partidos oficiales.

The city of Sarajevo (Bosnia and Herzegovina) will host the team’s next two home games. More info at https://t.co/iImIbsxrPV pic.twitter.com/9IGgKXHuEh — Dubai Basketball (@dubaibasket) March 4, 2026

Paralelamente, el Hapoel Midtown Jerusalem seguirá los pasos de sus compatriotas del Maccabi y viajará a Belgrado, aunque en su caso los partidos se disputarán en la cancha del pabellón Ranko Zeravica Sports Hall.

Posibles cambios

La máxima autoridad del baloncesto europeo ha querido dejar claro en su comunicado que esta distribución no tiene por qué ser de carácter definitivo. El organismo ha explicado que seguirá monitorizando la evolución de la situación sobre el terreno y mantendrá un contacto estrecho y permanente con todas las partes implicadas.

Si las circunstancias experimentaran una mejoría significativa que garantizara una seguridad plena, la institución anunciará cualquier modificación pertinente para que los equipos puedan regresar paulatinamente a sus ciudades de origen.

Finalmente, queda pendiente resolver el encaje en el calendario de los enfrentamientos aplazados con anterioridad por estos mismos motivos. La organización ha indicado que se encuentra en estos momentos evaluando detalladamente las mejores opciones para reubicar los partidos aplazados correspondientes a las jornadas 21 y 30, los cuales tuvieron que ser suspendidos en su día.