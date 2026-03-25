El Palau estalla contra Willy Hernangómez en el vital triunfo del Barça frente al Anadolu Efes

El Barça logró una victoria importante en la Euroliga tras imponerse por 78-71 al Anadolu Efes en el Palau Blaugrana, en un encuentro que el propio equipo calificaba como una final para seguir aspirando a las eliminatorias. El triunfo permitió a los azulgranas enlazar su segundo éxito consecutivo en Europa, después de vencer días antes al Valencia Basket, pero la noche dejó también un foco de tensión con la afición centrado en Willy Hernangómez.

El duelo fue competido desde el inicio, con el conjunto turco plantando cara y obligando al Barça a mantener la concentración durante los cuarenta minutos. Los azulgranas lograron marcharse al descanso con ventaja (42-30) tras un buen cierre de la primera mitad, pero el Anadolu Efes reaccionó tras el paso por vestuarios.

Pese a ese intento de remontada, el Barça volvió a tomar aire con una ventaja de 13 puntos en el tercer cuarto, culminada con un triple de Jan Vesely que situaba el 51-38. Sin embargo, la incapacidad para romper definitivamente el partido mantuvo con vida a los visitantes hasta el final.

Tres minutos que cambiaron el ambiente

El momento más delicado del encuentro llegó mediado el tercer cuarto con la entrada en pista de Willy Hernangómez. El pívot madrileño, que había sumado cuatro puntos en la primera mitad, sustituyó a Vesely con poco menos de cuatro minutos por jugar en el periodo.

Su participación no resultó efectiva. Con escasa presencia en ataque, problemas en el rebote defensivo y una pérdida de balón, su rendimiento generó frustración tanto en el banquillo como en la grada. Apenas tres minutos después de darle descanso, Xavi Pascual optó por devolver a Vesely a la pista.

Cuando Hernangómez se dirigió al banquillo, una parte importante del Palau Blaugrana respondió con una pitada clara, reflejo del descontento por su rendimiento. La situación evidenció el momento complicado que atraviesa el jugador dentro de la dinámica del equipo.

Sin él en pista, el Anadolu Efes aprovechó para recortar diferencias, con Ercan Osmani castigando el juego interior azulgrana hasta dejar el marcador en 57-54 al final del tercer cuarto, aumentando la tensión en el tramo decisivo.

Sin presencia en el último cuarto

Hernangómez no volvió a jugar en el último periodo. Su actuación se cerró con nueve minutos y 39 segundos sobre la pista, en los que sumó cuatro puntos, dos rebotes y dos pérdidas para una valoración discreta.

En el apartado del +/-, su registro fue negativo, solo superado en cifras por Juani Marcos. Un reflejo estadístico de una actuación que no ayudó al equipo en un momento especialmente exigente.

Pascual respalda la libertad del público

Tras el partido, Xavi Pascual fue cuestionado por los pitos dirigidos al jugador. El técnico optó por no polemizar y defendió la reacción de la afición. "El Palau es soberano y todo el mundo es libre de expresar su opinión", señaló, dejando claro que el equipo debe centrarse en competir mejor. También insistió en que todos los jugadores deben dar un paso adelante y mejorar su rendimiento en un tramo decisivo de la temporada.

El entrenador subrayó además la importancia de la victoria, calificándola como "extremadamente importante", y reconoció que el equipo tuvo que ganar el partido en varias ocasiones debido al nerviosismo y la presión.

Últimos meses para olvidar

El rendimiento reciente de Hernangómez explica en parte la reacción del público. En los últimos dos meses, sus cifras ofensivas han sido bajas, sin alcanzar la decena de puntos en la mayoría de encuentros. Su última actuación destacada en Euroliga fue el 9 de enero, cuando anotó 16 puntos ante el Partizán.

En Liga Endesa, su producción también ha disminuido, con una tendencia negativa en el +/- en los últimos encuentros. Este descenso ha coincidido con una reducción notable de su minutaje, reflejando la pérdida de confianza del cuerpo técnico.

Después de un periodo en el que parecía haber encontrado regularidad y utilidad en ambos lados de la pista, la situación del pívot ha cambiado. Su aportación ha ido disminuyendo al mismo ritmo que su presencia en el juego, en un contexto en el que el Barça también ha atravesado un bache de resultados.

Pese a ello, el jugador ha mantenido disponibilidad total durante la temporada, esquivando las lesiones que han afectado a otros compañeros. Sin embargo, su impacto en pista se ha reducido de forma evidente.

Un reto inmediato para el Barça

El equipo azulgrana deberá centrarse ahora en su próximo compromiso europeo ante Estrella Roja, otro rival directo. Pascual insistió en la necesidad de contar con el apoyo del Palau en ese encuentro y en mantener la unidad en un momento clave.

La situación de Hernangómez, marcada por la exigencia del entorno y su rendimiento reciente, se presenta como uno de los focos a seguir en las próximas semanas, en plena lucha por mantenerse competitivo en la Euroliga.