El Real Madrid gana otro partido a puerta cerrada: "En un ambiente raro, el alma la tenemos que poner nosotros"

El Real Madrid ha ganado por un amplio 92-83 al Hapoel IBI Tel Aviv en el Movistar Arena, en partido de la jornada 33 de la fase regular de la Euroliga, con destacadas actuaciones de Mario Hezonja (15 puntos) y de Théo Maledon (13) en el conjunto blanco, que prolonga así su grata estadística como local en esta Euroliga y afianza su persecución al liderato del Fenerbahçe.

Como ya ocurriera el pasado 8 de enero ante el Maccabi de Tel Aviv (98-86), el Madrid volvió a jugar sin público. Una vez más, solo unos pocos manifestantes pro-Hamás se congregaron delante del Movistar Arena para denunciar "el genocidio de Israel" y defender "la lucha del pueblo palestino". De nuevo bajo el lema "Por genocida, fuera Israel del baloncesto", un centenar de personas se reunió en la Plaza Salvador Dalí con banderas de Palestina y de la facción en Madrid de la campaña de Boicot, Desinversiones y Sanciones a Israel (Movimiento BDS).

Algunos manifestantes realizaron una performance durante más de una hora y el resto coreó consignas como: "Que viva la lucha del pueblo palestino", "Con el genocida no se juega", "A la corte penal, Netanyahu criminal", "¿Dónde están?, no se ven las sanciones a Israel", "Desde el río hasta el mar, Palestina vencerá" y "No es una guerra, es un genocidio".

Todo ello bajo estrechas medidas policiales en los aledaños del pabellón, con los manifestantes a 100 metros de las verjas que separaban de dicho recinto. Ese dispositivo incluyó vallado perimetral en el recinto y cortes de tráfico en calles cercanas y también en accesos al aparcamiento, con presencia de Bomberos y Samur-Protección Civil.

Dentro de la cancha, ni un solo espectador para reforzar las medidas de seguridad. A la conclusión del partido en rueda de prensa, el entrenador madridista, Sergio Scariolo, dijo que "en un ambiente raro como el de esta noche, el alma la tenemos que poner nosotros desde el banquillo y en la cancha. Y eso es lo que los jugadores han hecho, se los ve con muy buena química en gestos y actitudes".

"Somos un equipo serio y cohesionado que quiere aspirar a estar ahí arriba", dijo el técnico italiano sobre su equipo, que a falta de cinco partidos para que concluya la fase regular de la Euroliga (38 jornadas) marcha tercero en la tabla con un balance de 21-12 y tiene ya prácticamente amarrados los play-offs.