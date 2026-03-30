Aday Mara deslumbra en la 'March Madness' y hace historia en EEUU

Aday Mara hace historia en el baloncesto español. El zaragozano de 20 años se ha convertido en el primer jugador de España que se mete en la Final Four del campeonato universitario de baloncesto de Estados Unidos –NCAA–. El pívot juega en los Michigan Wolverines y después de ganar a los Tennessee Volunteers por 95-62 se enfrentará a los Arizona Wildcats en las semifinales.

En la March Madness –'Locura de Marzo'–, el español de 2,21 metros anotó 11 puntos, atrapó cuatro rebotes, robó un balón y puso dos tapones durante sus 17 minutos sobre la cancha. Su actuación recordó a grandes leyendas como Gasol. "Es el primer día que venimos juntos y pusimos todo nuestro trabajo y más que eso en la pista, me siento feliz por mis compañeros y entrenadores, todo el trabajo mereció la pena", aseguró a los medios tras el encuentro.

You can’t name me five better draft prospects in the country than Michigan’s Aday Mara. Moving like this at 7’3 is absurd. pic.twitter.com/V7cdnUfHkN — Mohamed (@mcfNBA) March 29, 2026

De Zaragoza a Michigan

El maño comenzó en las categorías inferiores del Casademont Zaragoza después de pasar por el Basket Lupus. Después de una breve estancia en el Huesca en LEB Oro durante la temporada 21-22, el Casademont trajo de regreso al jugador para debutar en la Eurocup ante el Reggio Emilia con solo 16 años.

Siete meses después de su debut en la élite, el pívot fue llamado por la selección española para el Mundial sub-17, disputado en Málaga. En 2023, quiso dar el salto a la NCAA y se marchó a la Universidad de California en Los Ángeles. Sin embargo, el año pasado cambió a Michigan.

En los Wolverines, ha sido titular en 36 de los 37 partidos con una media de 23,2 minutos por encuentro. Su promedio es de 11,9 puntos, 6,8 rebotes y 2,5 asistencias. Ahora aspira a convertirse en el primer español en jugar la final universitaria de la NCAA. Asimismo, el conjunto de Michigan busca su primer título desde 1989, el único que tienen en sus vitrinas.