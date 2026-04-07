Debacle en la Euroliga: Barça y Real Madrid caen con estrépito ante los griegos

La jornada 36 de la Euroliga dejó un duro golpe para el baloncesto español. Tanto el FC Barcelona como el Real Madrid cayeron con claridad en sus respectivos partidos, complicando seriamente sus objetivos en la recta final de la fase regular.

Mientras los azulgranas ven peligrar su acceso directo a los playoffs, los blancos se alejan del Real Madrid y del ansiado Top 4 y del factor cancha. El Barça sufrió una dolorosa derrota en el Palau Blaugrana ante el Panathinaikos (79-93), en un partido que evidenció sus problemas actuales, especialmente las bajas en la dirección de juego.

Sin Juan Núñez, Nicolás Laprovittola ni Tomas Satoransky, el equipo catalán arrancó a remolque desde el inicio. El acierto exterior y el dominio interior del conjunto griego, liderado por Cedi Osman y Kendrick Nunn, marcaron la diferencia.

El primer cuarto ya dejó señales preocupantes (12-24), aunque los triples de Miles Norris y Myles Cale permitieron maquillar el marcador. El equipo dirigido por Xavi Pascual no logró encontrar soluciones. La entrada de Kostas Sloukas dio aún más control al Panathinaikos, mientras Mathias Lessort imponía su físico en la pintura. Al descanso, el 38-55 reflejaba la superioridad visitante y el desconcierto local.

Sin respuesta tras el descanso

Lejos de reaccionar, el Barça se hundió tras el paso por vestuarios. Ni Kevin Punter, habitual referencia ofensiva, ni el juego interior con Willy Hernangómez o Tornike Shengelia lograron cambiar el rumbo.

El parcial del tercer cuarto (11-25) dejó el partido sentenciado. Solo en los minutos finales, con orgullo y menor presión, los azulgranas maquillaron el resultado con un parcial de 18-0. Con esta derrota, el Barça queda con un balance de 20-16 y ve peligrar incluso su presencia en el play-in.

El Real Madrid se atasca en El Pireo

Peor aún fue la noche para el Real Madrid, que cayó con contundencia (102-88) ante el Olympiacos en el Pabellón de la Paz y la Amistad. El equipo de Sergio Scariolo volvió a mostrar su peor versión lejos de casa, sumando su duodécima derrota como visitante.

El conjunto blanco arrancó con problemas ante la intensidad defensiva del Olympiacos. Las pérdidas y la falta de acierto exterior permitieron a los locales abrir brecha rápidamente (13-2).

El gran protagonista fue Tyler Dorsey, que firmó una actuación espectacular con 37 puntos y un acierto demoledor desde el triple. A su lado, Alexander Vezenkov dominó con 26 puntos y 9 rebotes.

Reacción insuficiente

El Madrid logró reaccionar en el segundo cuarto gracias a Trey Lyles y Walter Tavares, protagonistas de un espectacular parcial de 0-18 que dio la vuelta al marcador (35-40).

Sin embargo, la reacción fue efímera. El Olympiacos respondió con un 14-2 antes del descanso, aprovechando la sequía ofensiva madridista en los últimos minutos.

Tras el descanso, el equipo griego impuso su ritmo con claridad. El acierto exterior y la solidez colectiva de los de Georgios Bartzokas desbordaron a un Madrid sin continuidad. Ni el acierto puntual de Lyles ni la presencia interior de Tavares bastaron para frenar a un rival muy superior.

Un panorama complicado para ambos

Las derrotas dejan a los dos gigantes españoles en una situación delicada en la clasificación.

El Barça, con 20-16, tendrá que pelear hasta el final para asegurar al menos el play-in, mientras que el Real Madrid ya no depende de sí mismo para acabar entre los cuatro primeros, objetivo clave para tener ventaja de campo.

La próxima jornada será decisiva para ambos equipos, que afrontan ahora una recta final llena de presión, cálculos y margen de error mínimo. Europa aprieta, y esta vez, los gigantes españoles están contra las cuerdas.