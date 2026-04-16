El Real Madrid arrolla al Estrella Roja y asegura la ventaja de campo en las eliminatorias

El Real Madrid ha cumplido con creces su objetivo en el cierre de la fase regular de la Euroliga al imponerse con contundencia al Estrella Roja por 103-82. Con esta victoria, el conjunto blanco se garantiza finalizar, como mínimo, en la tercera plaza de la clasificación, lo que le otorga el ansiado factor cancha a favor de cara a las eliminatorias por el título continental.

El encuentro se presentaba como una prueba de fuego para los locales. Con el pase a la postemporada ya en el bolsillo, el verdadero reto era asegurar la ventaja de campo en un hipotético quinto partido de los cruces. Una derrota habría supuesto un peligroso descenso en la tabla, pudiendo caer hasta la sexta posición. Sin embargo, el equipo madrileño demostró su solvencia bajo la atenta mirada de dos espectadores de auténtico lujo: el tenista serbio Novak Djokovic y el exjugador madridista Luka Doncic, quienes recibieron el cariño de la afición.

El choque comenzó con un Estrella Roja muy intenso, consciente de que se jugaba el prestigio y sus últimas opciones en el torneo europeo. Jordan Nwora se erigió en el líder ofensivo de los balcánicos durante los primeros compases, anotando la mayor parte de los puntos de su equipo. A pesar de que los visitantes lograron una prometedora renta inicial de 19-25, el cuadro local reaccionó a tiempo. Un parcial de 8-0 en los instantes finales del primer cuarto devolvió la tranquilidad a las gradas del recinto madrileño.

En el segundo acto, la inercia positiva se mantuvo del lado español. Aunque el conjunto serbio intentó resistir a base de lanzamientos de tres puntos, la profundidad de banquillo local terminó por imponer su ley. Con aportaciones destacadas de jugadores como Facundo Campazzo y Trey Lyles, los locales lograron despegarse en el electrónico para llegar al tiempo de descanso con una cómoda renta de doce puntos, dejando el luminoso en un favorable 56-44.

Tras el paso por los vestuarios, la exhibición ofensiva continuó. Campazzo y Mario Hezonja asumieron la responsabilidad anotadora, elevando la diferencia hasta los quince puntos. No obstante, un pequeño bajón de intensidad permitió al rival encadenar un parcial de 0-8 que amenazó con ajustar el marcador. Fue entonces cuando emergió la figura de Andrés Feliz con un triple clave y, sobre todo, la magia habitual en estos casos con una espectacular mandarina de Sergio Llull sobre la bocina. El espectacular tiro del capitán blanco desató la incredulidad de Djokovic y las risas cómplices de un Doncic que conoce de sobra el repertorio del balear.

Ese golpe psicológico al cierre del tercer cuarto resultó definitivo para las aspiraciones serbias. El equipo visitante bajó los brazos en los últimos diez minutos, permitiendo al madridismo disfrutar de un tramo final plácido. Ahora, el equipo esperará un tropiezo del Valencia Basket en Dubái para aspirar a la segunda posición final, cerrando una jornada que además estuvo marcada por el emotivo minuto de silencio por el reciente fallecimiento de José Emilio Santamaría, leyenda del club y exseleccionador nacional, así como por el merecido homenaje al histórico Emiliano Rodríguez durante el descanso.