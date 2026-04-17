La orden de Trump que puede cambiar el futuro del español Baba Miller

Baba Miller es otro de los españoles, junto a Aday Mara, que podrían marcar tendencia en el baloncesto español. A sus 22 años, el mallorquín se encuentra en la liga universitaria estadounidense y podría alargar su entrada al draft de la NBA en el caso de conseguir una exención.

El jugador llegó a debutar con el primer equipo del Real Madrid a los 17 años y seguirá una temporada más en la NCAA pudiendo cambiar de equipo o mantenerse en la plantilla del Cincinnati. Baba Miller optaría así a recibir ingresos NIL —que permiten desde 2021 a jóvenes talentos tener contratos con los que pueden obtener grandes cantidades de dinero de terceros antes de llegar a la NBA—.

Sin embargo, el ala-pívot necesita una exención para disputar su quinta temporada en la NCAA, según League Ready. El mallorquín promedió 13,0 puntos, 10,3 rebotes, 3,7 asistencias y 1,2 tapones por partido el pasado curso con Cincinnati, siendo el máximo anotador y reboteador. Estos datos le permitieron entrar en el Segundo Equipo All-AAC.

Con 2,11 metros de altura es capaz de jugar en las cinco posiciones y, a lo largo de su carrera, ha disputado una temporada en Cincinnati, una en Florida Atlantic y dos en Florida State. Durante su primer año con los Seminoles de FSU, no pudo jugar hasta enero ya que fue suspendido 16 partidos después de aceptar un viaje previo a su fichaje por el club.

NEWS: Cincinnati forward Baba Miller has gone portaling, @LeagueRDY has learned. The 6-11 forward out of Spain has played in 113 total games throughout his career. Played 15 as a freshman at Florida State. Will likely need a waiver for next season. He averaged 13.0PPG, 10.3RPG,… pic.twitter.com/f4a2RYeCUW — Sam Kayser (@KayserHoops) April 16, 2026

Necesidad de orden ejecutiva

Miller nació el 7 de febrero de 2004 y cumplió 19 años cuando comenzó su primer año universitario en el invierno de 2023

Ahora, la NCAA está estudiando un sistema de elegibilidad basado en la edad, que permitiría cinco años de elegibilidad a los jugadores tras su graduación de la escuela secundaria o al cumplir 19 años.

El Gabinete de la División I de la NCAA se reúne el 22 de mayo para debatir el modelo, que incluiría excepciones por embarazo, servicio militar o misiones religiosas. Si se aprueban los cinco años, se encuentra dentro de ese rango. Esta propuesta se inspira en la orden ejecutiva del presidente Donald Trump del 3 de abril.